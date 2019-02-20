'BBB 19': após paredão, confinados vão ser acorrentados por 4 dias

Crédito: TV Globo/Reprodução

Após a eliminação de Maycon nesta terça-feira (19), os participantes do BBB 19 foram acorrentados uns aos outros e deverão ficar assim pelos próximos quatro dias.

A dinâmica foi decidida pelo Big Boss no sábado (16), quando 79,1% do público disse sim à pergunta: "Você quer que os brothers fiquem algemados por quatro dias?".

Por meio de um sorteio, os 11 participantes foram divididos em dois grupos. Tereza, Paula, Hariany, Carolina, Elana e Danrley ficaram no grupo vermelho. Já Gabriela, Rodrigo, Rízia e Alan formaram o grupo azul.

Os participantes terão de fazer todas as atividades juntos: dormir, ir ao banheiro, entrar na piscina, comer.

Na quinta-feira (21), será realizada a prova do líder. O escolhido será o único que vai conseguir se livrar das algemas e poderá curtir o quarto do líder sozinho, já que não será permitida a entrada dos outros participantes.

Maycon foi o quinto eliminado do BBB 19 nesta terça-feira (19) com 55,72% dos votos. Ele disputou a permanência na casa com Rodrigo, que teve 42,37% da preferência do público, e com Tereza, que ficou com 1,91%.