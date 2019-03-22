'BBB 19': ao sair de reality, italiano fala de beijo dentro da casa

Crédito: TV Globo/Reprodução

Depois de quase uma semana no Big Brother Brasil 19, o italiano Alberto deixou o programa na tarde desta quinta-feira (21) e falou sobre o seu envolvimento com Rízia. Os dois chegaram a trocar um beijo rápido na festa da noite de quarta (20), mas o italiano logo cortou a "sister": "Você é minha amiga, mas seu beijo é bom."

Ao sair do programa, ele declarou que a alagoana pode ter confundido os sentimentos. "Rízia é muito divertida. Eu gosto da forma como ela canta, como ela dança, como ela come, como fala. Me transmite felicidade. Mas não sei se ela confundiu um pouquinho minha amizade com algo mais. Demos um beijo. Eu não disse não, mas disse seu beijo é bom, mas nós somos amigos", disse.

O beijo não foi transmitido pelas câmeras da casa, mas repercutiu bastante entre os "brothers".

Alberto, vencedor da versão italiana do programa, também afirmou que Rízia ou Rodrigo deveriam ganhar o BBB 19. "Rízia está aberta para a vida, passa uma linda mensagem para todos, de que se você se ama, todos te amam. E Rodrigo tem o mesmo trabalho que eu, de ajudar as pessoas. Ele é muito elegante, cheio de classe."

Enquanto isso, dentro da casa, a "sister" negou que esteja apaixonada pelo italiano. "Não achem que eu fiquei apaixonada, nada a ver, estou tranquila, foi só um negócio rápido mesmo", disse ela. "Minhas amigas devem estar me zoando lá fora, ai gente", completou.