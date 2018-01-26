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BBB 18

BBB 18: Paula ganha veto e dá Monstro para Kaysar e Jaqueline

'A hora de jogar é a hora da prova', justificou a sister
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 20:52

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 20:52

Paula vai poder anular o voto da casa ou do líder para o Paredão Crédito: Reprodução/Gshow
A primeira prova do veto em toda história do "Big Brother Brasil" terminou com a vitória de Paula. A sister vai poder anular uma das decisões de domingo para o paredão - seja da casa ou do líder. "Pode soar para vocês como um anjo, mas não, porque o veto transforma o paredão triplo em um paredão duplo. É bastante poder", explicou Tiago Leifert na noite de quinta-feira (25).
Além do poder do veto, a participante ainda teve o direito de indicar pessoas para o Castigo do Monstro. Os escolhidos foram o refugiado sírio Kaysar e Jaqueline, jovem que frequenta festas na casa de Neymar.
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"Eu sou ex-atleta, certo? É assim, gosto de curtir, me divertir, vou beber, vou zoar, estou amando isso aqui, estou muito feliz. Mas a hora de jogar é a hora da prova, aí eu vou ficar zoando? A hora de zoar é na hora da festa", justificou Paula.

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