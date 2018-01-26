BBB 18: Paula ganha veto e dá Monstro para Kaysar e Jaqueline

Paula vai poder anular o voto da casa ou do líder para o Paredão Crédito: Reprodução/Gshow

A primeira prova do veto em toda história do "Big Brother Brasil" terminou com a vitória de Paula. A sister vai poder anular uma das decisões de domingo para o paredão - seja da casa ou do líder. "Pode soar para vocês como um anjo, mas não, porque o veto transforma o paredão triplo em um paredão duplo. É bastante poder", explicou Tiago Leifert na noite de quinta-feira (25).

Além do poder do veto, a participante ainda teve o direito de indicar pessoas para o Castigo do Monstro. Os escolhidos foram o refugiado sírio Kaysar e Jaqueline, jovem que frequenta festas na casa de Neymar.