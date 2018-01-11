BBB 18: conheça os candidatos que aparecem nas chamadas da TV

Começou! As chamadas para o reality "Big Brother Brasil" deste ano já circulam nos comercias e nos portais da Rede Globo. As imagens são dos candidatos nas seletivas pelo País. Alguns tiveram mais entrada na TV, por exemplo, do que outros, então, por enquanto, se tem mais informações de uns do que outros. Mas, o fato é que já dá para saber mais ou menos quem são eles - e mais: se vão ou não participar da lista oficial de participantes, aí já são outros 500.

Boninho, diretor do programa, instigou os seguidores no Twitter, onde escreveu: "Será que tem alguém na chamada que vai (entrar)?". É esperar para ver. Mas, até lá, Saiba quem são, até agora, as pessoas que aparecem nas chamadas:

Uillana Adães

Na chamada, ela já se qualifica: Sou a rainha do carnaval do Rio de Janeiro de 2017. Nessa corte do samba, a carioca de 1,75m, torcedora da Portela, também já foi princesa nas edições de 2015 e 2016, segundo o jornal Extra. Ela também disse estar envolvida com o ritmo desde os 13 anos. Hoje, com 22, diz em seu perfil no Instagram que é modelo fitness e compartilha registros sensuais de seus trabalhos.

Uillana Adães Crédito: Reprodução/TV Globo

Luiz Umberto Dias

Ele apareceu dizendo apenas a sua profissão e logo ganhou um apelido nas redes sociais de padeiro gato. Mas Luiz já está acostumado com isso desde 2014, quando o mato-grossense de Rondonópolis, e 1,80 m, chamou a atenção pelo trabalho e os atributos físicos. Deu até entrevista e preparou uma receita ao vivo no Mais Você, ao lado de Ana Maria Braga. Já participou de concursos de mister, fez trabalhos como modelo, mas o sustento vem da padaria. Luiz já foi casado, aos 17 anos, em uma relação que durou dois anos e meio, e não foram encontradas informações sobre o status civil atual, de acordo com o Extra.

Luiz Umberto Dias Crédito: Reprodução/TV Globo

Sheislane Hayalla

Sheislane se descreveu na chamada como uma mistura de Manaus e Salvador. (Eclética), a modelo, de 1,76 m, e vice miss Amazonas 2015, virou notícia por ter roubado a coroa da vencedora do concurso e jogado no chão como um protesto, alegando que a concorrente teria comprado o título. Passado o ocorrido, segundo o Extra, Sheislane tem investido na carreira de atriz e fez até uma participação como uma índia na novela Novo mundo.

Sheislane Hayalla Crédito: Reprodução/TV Globo

Gabriela Fraga

De Itajaí, Santa Catarina, Gabriela estudou jornalismo, já fez Escola Wolf Maia de teatro, e hoje trabalha em uma clínica de emagrecimento e compartilha o resultado das clientes nas redes sociais, de acordo com o Extra. No Twitter, usuários a descreveram como engraçada e que adora um barraco. Na chamada ela aparece apenas fazendo caras e bocas. A bela namora há três anos e troca declarações românticas constantemente com o amado.

Gabriela Fraga Crédito: Reprodução/TV Globo

Claudia Lopes

De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Claudia não foge das polêmicas. Criou um canal no Youtube "para as pessoas que querem ouvir as verdades, doa a quem doer", como consta na descrição. Confirmou no próprio Twitter que ela é quem aparece nas chamadas e tem acumulado torcida para entrar na casa. Além de youtuber, Claudia se formou em pedagogia, de acordo com o Extra, e hoje faz bolos, tortas doces e sobremesas por encomenda. Tem uma filha e definiu o status de relacionamento no Facebook como sério.

Claudia Lopes Crédito: Reprodução/TV Globo

Marcelo Souza

De Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Marcelo, de 24 anos, é ligado a moda (e está namorando). Estudou design de produto na graduação e, de acordo com o Extra, tem um blog de estilo masculino e é dono de uma loja de roupas femininas. Nas redes sociais já mostrou ser fã de realities shows, dos musicais até o próprio BBB, e de exibir o tanquinho.