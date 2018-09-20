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Polêmica

Batman faz nu frontal em revista adulta da DC Comics

Polêmica levou editora a censurar o detalhe na edição digital da publicação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 17:11

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 17:11

Trecho do quadrinho "Batman: Damned" Crédito: Reprodução
Lançada nesta quarta-feira nos Estados Unidos, o número 1 da série de quadrinhos "Batman: Damned" causou polêmica não só pela trama sobrenatural, na qual o Coringa está morto e o paladino mascarado, em confusão mental, não sabe se foi ele o autor do assassinato. A revista também traz o primeiro nu frontal de Bruce Wayne, o homem por baixo do uniforme.
Atenção: a imagem com o nu está abaixo, se não quiser ver, é só não continuar
"Batman: Damned" foi lançado pelo Black Label, o selo da DC Comics para quadrinhos mais adultos  sem censura, como a primeira revista da série tenta provar. Com argumento de Brian Azzarello e desenhos de Lee Bermejo, a história se estenderá por três números. Em busca da verdade sobre a morte do Coringa, Batman procura a ajuda de John Constatine, anti-herói com conhecimentos de ocultismo de "Hellblazer", outra série da DC Comics.
Ainda na quarta-feira, diretores da Black Label decidiram censurar a nudez de Batman na edição digital da revista. Mas as imagens já tinham ganhado a rede.
Trecho da polêmica cena do nu de Batman Crédito: Reprodução

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