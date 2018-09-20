Batman faz nu frontal em revista adulta da DC Comics

Trecho do quadrinho "Batman: Damned" Crédito: Reprodução

Lançada nesta quarta-feira nos Estados Unidos, o número 1 da série de quadrinhos "Batman: Damned" causou polêmica não só pela trama sobrenatural, na qual o Coringa está morto e o paladino mascarado, em confusão mental, não sabe se foi ele o autor do assassinato. A revista também traz o primeiro nu frontal de Bruce Wayne, o homem por baixo do uniforme.

Atenção: a imagem com o nu está abaixo, se não quiser ver, é só não continuar

"Batman: Damned" foi lançado pelo Black Label, o selo da DC Comics para quadrinhos mais adultos  sem censura, como a primeira revista da série tenta provar. Com argumento de Brian Azzarello e desenhos de Lee Bermejo, a história se estenderá por três números. Em busca da verdade sobre a morte do Coringa, Batman procura a ajuda de John Constatine, anti-herói com conhecimentos de ocultismo de "Hellblazer", outra série da DC Comics.

Ainda na quarta-feira, diretores da Black Label decidiram censurar a nudez de Batman na edição digital da revista. Mas as imagens já tinham ganhado a rede.