Bateu a fome? Chefs dão dicas (e receitas) do que comer após a praia

Eles contaram para o Prazer & Cia o que gostam de comer após um dia à beira-mar e também ensinaram receitas deliciosas