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Roda de conversa

Bate-papo entre Gregório Duvivier, Maria Ribeiro e Xico Sá em Vitória

A ideia do encontro é que o trio compartilhe com o público uma conversa descontraída em que tudo é incluído como literatura

Publicado em 12 de Março de 2018 às 19:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 19:38
Xico Sá, Maria Ribeiro e Gregório Duvivier Crédito: Roberto Pontes
Pela primeira vez, Vitória vai ser palco para "Você é o que lê", projeto que envolve os atores Gregório Duvivier, Maria Ribeiro e o jornalista Xico Sá. Eles se reúnem no Teatro Glória, no Centro de Vitória, às 19h30, no próximo dia 15, com entrada franca.
A ideia do encontro é que o trio compartilhe com o público uma conversa descontraída em que tudo é incluído como literatura: redes sociais, correntes do WhatsApp, as cartas de amor e os ganhadores do prêmio Nobel. Ah, e por que não política e futebol?
O que importa é o encantamento que um bom livro e boas histórias podem produzir. O projeto quer é atrair leitores fiéis e futuros leitores para uma abordagem da literatura como prazer e diversão.
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E o trio vem mais pop que nunca: Maria é a atual melhor atriz do País pelo Festival de Gramado por "Como nossos pais", colunista do jornal "O Globo", youtuber e autora de "Trinta e oito e meio". Gregório é ator e roteirista do canal "Porta dos Fundos" e autor de "Caviar é uma ova" e "Put some farofa".
Xico Sá é autor de "Modos de macho e modinhas de fêmea: a educação sentimental do homem", "O livro das mulheres extraordinárias", "Os Machões Dançaram  Crônicas de Amor e Sexo em Tempos de Homens Vacilões" e "Big Jato", dentre outros.
SERVIÇO
Você é o que lê
Com Maria Ribeiro, Xico Sá e Gregório Duvivier
Onde: Teatro Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória)
Quando: dia 15 de março (quinta-feira)
Horário: 19h30
Entrada gratuita
Retirada de convites: bilheteria do teatro
Informações: (27) 99617-0016

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