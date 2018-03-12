Bate-papo entre Gregório Duvivier, Maria Ribeiro e Xico Sá em Vitória

Xico Sá, Maria Ribeiro e Gregório Duvivier Crédito: Roberto Pontes

Pela primeira vez, Vitória vai ser palco para "Você é o que lê", projeto que envolve os atores Gregório Duvivier, Maria Ribeiro e o jornalista Xico Sá. Eles se reúnem no Teatro Glória, no Centro de Vitória, às 19h30, no próximo dia 15, com entrada franca.

A ideia do encontro é que o trio compartilhe com o público uma conversa descontraída em que tudo é incluído como literatura: redes sociais, correntes do WhatsApp, as cartas de amor e os ganhadores do prêmio Nobel. Ah, e por que não política e futebol?

O que importa é o encantamento que um bom livro e boas histórias podem produzir. O projeto quer é atrair leitores fiéis e futuros leitores para uma abordagem da literatura como prazer e diversão.

E o trio vem mais pop que nunca: Maria é a atual melhor atriz do País pelo Festival de Gramado por "Como nossos pais", colunista do jornal "O Globo", youtuber e autora de "Trinta e oito e meio". Gregório é ator e roteirista do canal "Porta dos Fundos" e autor de "Caviar é uma ova" e "Put some farofa".

Xico Sá é autor de "Modos de macho e modinhas de fêmea: a educação sentimental do homem", "O livro das mulheres extraordinárias", "Os Machões Dançaram  Crônicas de Amor e Sexo em Tempos de Homens Vacilões" e "Big Jato", dentre outros.

SERVIÇO

Você é o que lê

Com Maria Ribeiro, Xico Sá e Gregório Duvivier

Onde: Teatro Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória)

Quando: dia 15 de março (quinta-feira)

Horário: 19h30

Entrada gratuita

Retirada de convites: bilheteria do teatro