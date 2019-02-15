Home
>
Cultura
>
Bares e festas para curtir com o fim do horário de verão

Bares e festas para curtir com o fim do horário de verão

O Gazeta Online selecionou estabelecimentos da Grande Vitória que estão com ofertas e até brindes para quem curtir o fim do horário de verão celebrando com um bom menu ou em uma festa