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Representatividade

Barbie terá bonecas carecas e com vitiligo em sua coleção

O novo portfólio também ganhará uma Barbie negra com prótese dourada na perna e o Ken de cabelo comprido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 17:45

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 17:45

A linha Fashionistas da Barbie é considerada a mais diversa do mercado Crédito: Divulgação Mattel
Não é de hoje que a marca Barbie vem se reinventando e mostrando novos jeitos de quebrar preconceitos e padrões de beleza. Já há cinco anos a fabricante da boneca Mattel, aposta na representatividade e diversidade para dialogar com a nova geração.
Após apresentar a Barbie cadeirante em 2019, agora, a linha Fashionistas -lançada oficialmente em 2016- vai ampliar ainda mais sua coleção com uma boneca careca e outra com vitiligo (condição crônica caracterizada por áreas de despigmentação da pele). O novo portfólio também ganhará uma Barbie negra com prótese dourada na perna e o Ken de cabelo comprido.
Essa é a primeira vez na história da marca que a Barbie aparecerá oficialmente sem cabelo. Para criação da Barbie com vitilígo, que de acordo com a marca contou com a ajuda de um dermatologista especializado, procurou certificar que a doença de pele fosse representada com bastante precisão.
A designer e ativista de apenas 12 anos, Jordan Reeves (responsável pela linha de 2019) também assina como colaboradora da coleção de bonecas. De acordo com a Mattel, "a coleção continua redefinindo o significado de ser uma Barbie e como ela se parece."

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As primeiras mudanças na Barbie começaram a aparecer em 2015, quando a boneca deixou os saltos altos e passou a usar rasteiras. Desde então, a Mattel vem investindo em novos modelos, acrescentando mais de 100 tipos de corpo, tons de pele, texturas de cabelo, formas faciais e cores dos olhos.
A empresa também expandiu também sua linha de carreiras, como uma boneca juíza e outra astrofísica. Houve ainda o lançamento de 2018, em que a marca homenageou personalidades mulheres como a ativista Rosa Parks, a artista plástica Frida Kahlo, a boxeadora Nicola Adams e a esgrimista Ibtihaj Muhammad.
No marco dos 60 anos da Barbie, ficou ainda mais evidente a tentativa de mostrar uma evolução da boneca, que saiu do molde de mulher loira, branca e magra.

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