Bar favorito de Sérgio Sampaio em Cachoeiro ganha réplica em Vitória

Sérgio Sampaio eternizou o Bar do Auzílio, em Cachoeiro de Itapemirim, na canção “Dona Maria de Lourdes”: “eu estou no bar do Auzílio ou na igreja”, cantava o músico capixaba. E era lá que ele ia tocar o seu violão, comer piabinha frita e tomar cachaça. Seu refúgio, um dos locais em que mais gostava de beber, ganha uma réplica no centro de Vitória que funcionará durante o 13º Festival Sérgio Sampaio, que acontece de 21 de março até o dia 12 de abril.

A casa Subtrópico será transformada no reduto que a geração de Sérgio frequentou na década de 1960, em Cachoeiro. Hoje, na abertura, o bar recebe a discotecagem de Gilson Soares e o show de Fábio do Carmo. Até abril ainda passam por lá Gilbert Chaudanne e Wilberth Salgueiro, com o bate-papo “Poetas Malditos, Poesia Marginal”, os músicos Juliano Rabujah, André Prando, o Duo Zebedeu e Renato Piau, entre outros shows, debates e filmes.

SONHO

Reproduzir o Bar do Auzílio era um antigo sonho do Clube Capixaba do Vinil, que produz o festival. Além da ambientação com motivos cachoeirenses e sampaístas, o cardápio será fiel às origens, elaborado por João Moraes, frequentador assíduo dos bar nos tempos áureos e que também assina a produção musical do bar. Piabinha frita, quibe cru e batidinha de limão galego estão entre os clássicos do bar cachoeirense que serão servidos.

"O Sérgio frequentava direto o bar antes, durante e depois do sucesso. No auge da fama ele bebia mais na varanda da casa do Auzílio, no segundo andar, porque as pessoas ficavam muito em cima dele”, relembra João.

Uma das histórias que rondam a memória do bar é da visita de Raul Seixas. Voltando da Bahia, ficou por três dias em Cachoeiro e pediu para conhecer o bar de que o amigo tanto falava. Ali tocou suas músicas para pagar as rodadas de biritas.

FESTIVAL

No dia 21 de março, durante a abertura do festival, também será lançado um programa para web chamado “Bar do Auzílio”, que vai contar um pouco da história de Sérgio Sampaio, da sua obra e do festival.

“Sempre tive vontade de ir para internet para levar para fora do Estado, e até fora do país, a ideia do festival. Assim também vamos ter uma interlocução mais frequente entre os sampaiófilos do mundo inteiro”, explica Gilson Soares que assina o programa ao lado de João Moraes.

Nos dias 12 e 13 de abril será realizada a programação principal no Sesc Glória. O convidado especial desta edição é o guitarrista piauiense, Renato Piau, amigo de Sérgio e que também tocou com ele. No dia 12 ele participa de um bate-papo musical também no palco do Sesc Glória.

No sábado, 13 de abril, dia em que Sérgio Sampaio completaria 72 anos, Renato Piau dá uma canja no Bloco na Rua, bloco que desfila já há muitos carnavais pelo Rio homenageando as obras do músico capixaba e que desfilará desta vez pelo centro de Vitória.

O grande final do festival será com o show “A Sociedade da Grã-Ordem Kavernista apresenta... Sérgio Sampaio” com os músicos Júlia Papel, Edivan Freitas, Juliano Rabujah e Yuri Guijanski.

SERVIÇO

Abertura do 13º Festival Sérgio Sampaio

Quando: 21 de março, a partir das 18h

Onde: Bar do Auzílio (Casa Sub-Trópico). Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 10 (lista amiga) e R$ 15 (na portaria).