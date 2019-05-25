Banda Mirim apresenta peça "Festa" com entrada gratuita em Vitória

Banda Mirim faz apresentação de espetáculo "Festa", em Vitória Crédito: Georgia Branco/ Divulgação

Um dos ritos de passagem mais populares do mundo, a comemoração de aniversário é tema de peça da Banda Mirim, de São Paulo, que será apresentada no Sesc Glória neste domingo (26), às 18h. No espetáculo musical “Festa”, o grupo representa, com performance arrebatadora, os aniversários de Margarida, mostrando ao público que é possível não perder a essência da criança interior.

Essa é a primeira vez que “Festa” é apresentada para o público do Espírito Santo. A sessão gratuita é parte da programação da Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel

“As criações teatral e musical de ‘Festa’ foram desenvolvidas ao longo dos 15 anos da nossa trajetória. Ela foi criada para comemorar nossos 10 anos de grupo, mas está sendo reinterpretada agora no nosso aniversário de 15”, explica a atriz Nô Stopa, que integra a Banda Mirim. “Foi nossa forma de comemorar o tempo e é uma peça bem simbólica”, completa.

Inspirada no filme “O Baile” (1983), do diretor italiano Ettore Scola, “Festa” começa no aniversário de 7 anos de Margarida e se encerra quando a menina completa seu 90º ano de vida. Do musical francês, a peça traz referências na ausência do diálogo entre os personagens e o uso da música como passagem de tempo.

No espetáculo, as passagens do tempo da infância até a velhice foram construídas através de 13 canções, alternadas em composições inéditas e composições de montagens anteriores, que assumem um novo sentido ao serem incorporadas à narrativa da vida de Margarida.

O ambiente simbólico é ainda composto por figurinos cheios de detalhes e por um grande bolo giratório. Para a atriz Nô Stopa, é com o resgate dessas simbologias que a peça consegue abranger e representar o público de várias faixas etárias.

“Várias pessoas se identificam com essas passagens: a Margarida criança, a juventude, a fase adulta, quando ela tem o filho, e a velhice. A peça é envolvente. Dá para sentir como o público se emociona. Conversar com esse público diverso é uma característica do nosso diretor, o Marcelo Romagnoli”, conta Nô.

Banda Mirim faz apresentação de espetáculo "Festa", em Vitória Crédito: Georgia Branco/ Divulgação

A BANDA

Com produção de discos e DVDs, a Banda Mirim tem 28 prêmios acumulados durante os 15 anos de carreira. O grupo é especialista em criar espetáculos que mesclam teatro, música e circo para crianças e jovens.

Apesar dos anos de estrada, a banda conserva quase que a formação original. “Vejo a banda como uma resistência. Nós temos uma afinidade e irmandade muito grandes. Temos vontade de estar juntos e acho que é por isso que tem dado tão certo”, explica Nô.

SERVIÇO

"Festa – Banda Mirim", na Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel

Quando: domingo (26), às 18h.

Onde: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Entrada gratuita. (Retirada de ingressos na bilheteria a partir das 17h de amanhã).