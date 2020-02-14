Banda Melim e desfiles de carnaval animam o fim de semana. Veja a agenda

SEXTA-FEIRA (14/02/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Thiago Costa e Grupo
- Às 18h, na casa de Bamba, Tocando Samba de Raiz. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.
- BALADA
- Garage Pub
- Às 20h. Festa: Ploc80s. Com Murilo Godoy. Ingressos: Preços não divulgados. R. Álvares Cabral, 78, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 99944-5652.
- Bolt
- Às 23h. Festa: Retrô. Ingressos: R$ 10 (antecipados pelo site), R$ 15 (das 23h às 04h), R$ 5 (a partir das 4h para quem possuir pulseira da Fluente ou Stone. Venda: Na bilheteria do local ou no site Lorean. Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Fluente
- Às 21h. Festa: Ex-crota. Tocando: Sex songs, funk, superação, pop e sofrências. Ingressos: R$ 25 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Baile do Zodíaco (Aquário Era). Tocando: Funk. pop BR, pop, hits. Ingressos: R$ 10 (até às 23h, com nome na lista), R$ 15 (a noite inteira). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3019-8178.
- Woods
- Às 23h. Festa: Carna Woods. Com Manoel Jr, Michelle Freire e DJ Bruno Fischer. Ingressos: R$ 40. Classificação: 18 anos. Av. dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
- FESTA
- Bloom
- Às 23h. na Toro Club. Com André Giuberti, Hugo Rocha, Lowez, Lucas Brasil, Pump Low e Sergio Lage. Ingressos: R$ 10 (até 0h), R$ 15 (com nome na lista), R$ 25 (após 0h). Classificação:18 anos. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, terça a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- SHOW
- Banda Onda Boa
- A partir das 18h, na Av. Sen. Moacyr Dalla, Colatina. Entrada gratuita.
- FESTIVAL
- Verão de Anchieta 2020 - Sede
- A partir das 20h, na Praça dos Imigrantes. Com show de Niumar Santiago, Anfrisio Lima e Banda. Entrada gratuita.
- Verão de Anchieta 2020 - Iriri
- A partir das 19h, na Praça dos Artesãos. Com show de Enedino e Like a Boss. Entrada gratuita.
- Verão de Anchieta 2020 - Castelhanos
- A partir das 20h. Com luau de verão e show de Renato Casanova. Entrada gratuita.
- Verão de Vila Velha 2020
- A partir das 19h, naTenda da Cultura, orla de Itaparica, Vila Velha. Com Coral Vila em Canto e Bob Rastaclone.
- INFANTIL
- Peça O Rei de Quase Tudo
- Às 17h, no palco da Arena Verão 2020, na orla de Itaparica, de Vila Velha. Entrada gratuita.
- CARNAVAL
- Carnaval de Vitória 2020
- Às 20h, no Sambão do Povo. Com desfiles das escolas: Pega no Samba, Chega Mais, Andaraí, Rosas de Ouro, Chegou o que Faltava, Unidos de Barreiros e Mocidade da Praia. Ingressos: R$ 25 (meia, arquibancada); R$ 50 (inteira, arquibancada); R$ 500 (mesas). Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote Zig Zag
- Às 20h, no Sambão do Povo. Com open food e open bar nos moldes do all inclusive premium, com bebidas selecionadas e bufê exclusivo. Ingressos: R$ 660 (2º lote, para sexta-feira). Vendas: No site LeBillet.com.br. *Assinantes de A GAZETA têm desconto especial na compra deste convite. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote Zoe
- Às 20h, no Sambão do Povo. Com ambiente climatizado, praça de alimentação exclusiva e atrações especiais nos intervalos das escolas. Ingressos: R$ 120 (pista, para sexta-feira, 1º lote); R$ 60 (pista, para sexta-feira, 1º lote, meia-entrada); R$ 340 (open bar, para sábado, 1º lote); R$ 380 (passaporte para os dois dias, 2º lote). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote 10
- Às 20h, no Sambão do Povo. Bebidas e alimentação serão vendidos em bares exclusivos dentro do camarote. Ingressos: R$ 70 (2º lote, para sexta-feira, meia-entrada); R$ 140 (2º lote, para sexta-feira); R$ 390 (3º lote, para o sábado); R$ 410 (passaporte para os dois dias, 3º lote). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote VIX
- Às 21h, no Sambão do Povo. Com shows nos intervalos, espaço relax à disposição. Ingressos: R$ 90 (1º lote, meia-entrada, para sexta-feira); R$ 180 (1º lote, para sexta-feira). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote TOP
- Às 20h, no Sambão do Povo. Terá atrações especiais para os intervalos dos desfiles, é climatizado e tem espaço de beleza para retoque de maquiagem. Ingressos: R$ 60 (meia-entrada, pista, para sexta-feira); R$ 120 (pista, para sexta-feira). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote Destaque
- Às 20h, no Sambão do Povo. Com bar premium exclusivo. Ingressos: R$ 104 (2º lote, meia-entrada, para sexta-feira); R$ 208 (2º lote, para sexta-feira). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
SÁBADO (15/02/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Grupo Ferrabrás
- Às 19h, na Casa de Bamba, Tocando samba, choro e marchinhas. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.
- BALADA
- Fluente
- Às 19h. Festa: Arrasta Pé da Ilha. Com Mafuá e banda do Luiz. Ingressos: R$ 20 (até 19h30), R$ 25 (até 20h30), R$ 30 (depois das 20h30). Venda: Na bilheteria do local. Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- FESTA
- Toro 2 anos com Toughart
- Às 23h, na Toro Club . Com Toughart, Drunk & Play, Gamatech, Jeff Ueda, Firejack, Paolla B, Brenda Vieira . Ingressos: R$ 25 (antecipados online), R$ 30 (1º lote), R$ 40 (2° lote). Classificação:18 anos. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória.
- Bailinho do Spettus Edição Especial de Carnaval
- Às 20h, na Arena Spettus. Com Carlinhos Rocha, Samba Jr, La Casa de Funk e DJ André Suela. Ingressos: R$ 25 (1º lote). Vendas: No site Sympla. Rua João Germano de Mello, 1444, São Francisco.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, terça a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- LITERÁRIO
- Tarde para Clarice
- Às 15h, no Sebo Ponto de Cultura. Comemoração ao centenário de Clarice Lispector. Com café literário, bate-papo sobre a autora, leitura das obras e sorteio. Rua Henrique Moscoso, 1862, Vila Velha. Informações: (27) 3229-4481.
- INFANTIL
- Peça O Rei de Quase Tudo
- Às 17h, no palco da Arena Verão 2020, na orla de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
- FESTIVAL
- Verão de Anchieta 2020 - Sede
- A partir das 18h30, na Rua Viva. Com show de Enedito e Anfrisio Lima e Banda. Entrada gratuita.
- Verão de Vila Velha 2020
- A partir das 19h, naTenda da Cultura, orla de Itaparica, Vila Velha. Com Banda de Congo Mestre Alcides e Gerson Lano.
- Verão de Anchieta 2020 - Iriri
- A partir das 20h, na Praça do Artesão. Com show de David Bambim e Bob Rastaclone.Entrada gratuita.
- CARNAVAL
- Carnaval de Vitória 2020
- Às 20h, no Sambão do Povo. Com desfiles das escolas: Unidos da Piedade, Jucutuquara, MUG, Boa Vista, Novo Império, Imperatriz do Forte e São Torquato. Ingressos: R$ 40 (meia, arquibancada); R$ 80 (inteira, arquibancada). Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Bloco "Galinights"
- Às 17h, em Coqueiral De Itaparica, Vila Velha.
- Bloco 705
- Às 16h, na rua Aristides Vieira, Nova Brasília, Cariacica.
- Camarote Zig Zag
- Às 20h, no Sambão do Povo. Com open food e open bar nos moldes do all inclusive premium, com bebidas selecionadas e bufê exclusivo. Ingressos: Esgotados para sábado. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote Zoe
- Às 21h, no Sambão do Povo. Com ambiente climatizado, praça de alimentação exclusiva e atrações especiais nos intervalos das escolas e sistema all inclusive. Ingressos: R$ 120 (pista, para sexta-feira, 1º lote); R$ 60 (pista, para sexta-feira, 1º lote, meia-entrada); R$ 340 (open bar, para sábado, 1º lote); R$ 380 (passaporte para os dois dias, 2º lote). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote 10
- Às 21h, no Sambão do Povo. Às 20h, no Sambão do Povo. Com open bar, serviço de customização de abadá e copo de brinde. Ingressos: R$ 70 (2º lote, para sexta-feira, meia-entrada); R$ 140 (2º lote, para sexta-feira); R$ 390 (3º lote, para o sábado); R$ 410 (passaporte para os dois dias, 3º lote). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote VIX
- Às 21h, no Sambão do Povo. Com shows nos intervalos, espaço relax à disposição e open bar. Ingressos: Esgotados para sábado. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote TOP
- Às 21h, no Sambão do Povo. Terá atrações especiais para os intervalos dos desfiles, é climatizado e tem espaço de beleza para retoque de maquiagem. Ingressos: R$ 60 (meia-entrada, pista, para sexta-feira); R$ 120 (pista, para sexta-feira); R$ 150 (pista, para sábado, meia-entrada); R$ 300 (pista, para sábado); R$ 340 (open bar, para o sábado); R$ 430 (all inclusive, para o sábado). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote Destaque
- Às 20h, no Sambão do Povo. Com open bar premium e serviço de abadá customizado. Ingressos: R$ 104 (2º lote, meia-entrada, para sexta-feira); R$ 208 (2º lote, para sexta-feira). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
DOMINGO (16/02/2020)
- SHOW
- Melim
- Às 16h, Embrazado. Ingressos: R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira). Vendas: No site Superticket. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99791-5623.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, terça a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- ESPECIAL
- Domigokê
- Às 15h, no Centro Cultural Elizário Rangel. Com Karaokê. Entrada gratuita. Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Informações: (27) 3051-0835.
- FESTIVAL
- Verão de Vila Velha 2020
- A partir das 19h, na Tenda da Cultura, orla de Itaparica, Vila Velha. Com Coletivo Empoetem-se e show de encerramento com Feeling Art Musical.
- CARNAVAL
- Aniversário Unidos Da Terra
- Às 17h, na Praça Dos Desbravadores, Terra Vermelha, Vila Velha.
- Bloco "Nós Somos A Mudança"
- Às 15h, na Praia Da Costa, Vila Velha.
- Bloco "14 Bis"
- Às 18h, no bairro Santos Dumont, Vila Velha.
- Bloco "Do Limão"
- Às 17h, no bairro Santa Mônica, Vila Velha.
- Me LiberaNega
- Às 16h, na Rua Rio de Janeiro, Jardim Campo Grande, Cariacica.
- Pré-Folia da Onça
- Às 17h, na Casa da Gruta. Com bateria do Bloco Afro Kizomba e DJs Leo Vais, Maresia Alquimista e Almost Twiins. Ingressos: R$ 45 (antecipados). Venda: No Studio Etá (Centro de Vitória), na Thelema (Centro de Vitória) e pelo número (27) 99766-0667. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Centro, Vitória.