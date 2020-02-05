Banda Maneva inova com disco que serve de trilha para animação

Maneva é formada por Tales de Polli, Felipe Sousa, Fernando Gato, Fabinho Araújo e Diego Andrade Crédito: Marina Bernardo

Conhecida pelas letras com mensagens positivas e pelas pitadas de pop, a Maneva comemora 15 anos de estrada como um dos principais nomes do reggae nacional. Para cantar os parabéns, a banda acaba de lançar um EP acompanhado de projeto inovador que une áudio e vídeo: uma série de animação, publicada no canal oficial do YouTube e protagonizada pelo personagem O Cabeça de Folha, criado pelo grupo.

A figura do simpático boneco ilustra os seis clipes que compõem o material, cujas músicas estão disponíveis em plataformas de streaming. O personagem também vive uma história cronológica ao longo dos "capítulos", com as faixas como trilha sonora.

"Nunca tínhamos trabalhado com animação e esse formato foi bem legal. A história dele conta a história de todos nós, as nossas dificuldades e evolução", fala Tales de Polli, vocalista da banda, em entrevista ao Divirta-se. "Ficamos muito felizes de sermos pioneiros em uma série de animação e estamos muito gratos."

O Cabeça de Folha se vê em muitos desafios pessoais e cada passo escolhido para solucionar os problemas pode significar o início de uma nova fase. Apesar de não ser história baseada em fatos que a banda enfrentou, o boneco tenta espelhar bem os imbróglios que os músicos viveram nessa década e meia de trajetória.

"O Cabeça de Folha é parte das comemorações de carreira. Adiamos bastante o lançamento do trabalho para cair nessa data, porque ele representa um pouco da nossa história, da nossa evolução musical", diz Tales. O grupo, formado ainda por Felipe Sousa, Fernando Gato, Fabinho Araújo e Diego Andrade, acreditam que O Cabeça de Folha pode servir de gatilho para outros trabalhos, não apenas ao aniversário.

A seguir, confira um bate-papo com o vocalista sobre o novo projeto: