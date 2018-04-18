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MÚSICA

Banda eletrônica Animal Collective vem ao Brasil para três shows

Turnê chega em agosto, com shows em São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 19:37
Animal Collective Crédito: Reprodução/Facebook
A turnê em que o Animal Collective toca o álbum Sung Tongs, de 2004, na íntegra, chega ao Brasil em agosto. Os shows ocorrem em São Paulo (23/8, Tropical Butantã), Belo Horizonte (26/8, Music Hall) e Porto Alegre (28/8, Opinião).
Nos shows, a dupla Avey Tare e Panda Bear (a metade do Animal Collective que compôs Sung Tongs) apresenta as composições na íntegra e na mesma ordem do disco. As apresentações são uma parceria do Queremos! com a Heineken, e os ingressos estão à venda no site do Queremos!. As entradas para as três apresentações custam a partir de R$80.
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O álbum Sung Tongs foi relançado recentemente em vinil. A primeira apresentação do álbum na íntegra foi em dezembro do ano passado, em Nova York, na festa de 21 anos do site Pitchfork. A turnê mundial começa pela Europa, em junho, e passa pelos Estados Unidos em julho antes de chegar à América do Sul, em agosto.
Ano passado, a banda lançou o EP Meeting of the Waters, registro com quatro músicas gravadas ao longo de uma viagem por rios da Amazônia.

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