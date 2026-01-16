Obras de Hospital do Câncer de Cachoeiro passam para a segunda etapa

As obras do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vão passar para a segunda etapa de execução. A ordem de execução foi assinada na quinta-feira (15) pelo governador Renato Casagrande. Com a conclusão das construções, a unidade localizada no bairro Nossa Senhora da Penha deve contar com 100 leitos clínicos e cirúrgicos, além de um pronto atendimento oncológico 24 horas. O espaço também contará com equipamentos de diagnóstico por imagem.