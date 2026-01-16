Espírito Santo recebe alerta de tempestade para 15 cidades; veja quais
Capixabas devem ficar atentos ao clima neste fim de semana. O Espírito Santo recebeu um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicando risco de tempestade em 15 municípios da Região Sul. O aviso fica vigente até as 23h59 de sábado (17) e aponta que essas regiões podem registrar até 50 milímetros de chuva por dia, com ventos de até 60 km/h. Há possibilidade de granizo, alagamentos e queda de galhos.
A instabilidade climática no Estado pode ter relação com a nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que deve se formar entre os dias 19 e 23 de janeiro, trazendo um período prolongado de chuva volumosa para o Espírito Santo e outras partes do Sudeste.
Veja as cidades sob alerta do Inmet:
- Alegre
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado