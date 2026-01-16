A Gazeta - Agora

Espírito Santo recebe alerta de tempestade para 15 cidades; veja quais

Publicado em 16/01/2026 às 13h32
Cidades do ES em alerta de tempestade no sábado Crédito: Inmet

Capixabas devem ficar atentos ao clima neste fim de semana. O Espírito Santo recebeu um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicando risco de tempestade em 15 municípios da Região Sul. O aviso fica vigente até as 23h59 de sábado (17) e aponta que essas regiões podem registrar até 50 milímetros de chuva por dia, com ventos de até 60 km/h.  Há possibilidade de granizo, alagamentos e queda de galhos.

A instabilidade climática no Estado pode ter relação com a nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que deve se formar entre os dias 19 e 23 de janeiro, trazendo um período prolongado de chuva volumosa para o Espírito Santo e outras partes do Sudeste. 

Veja as cidades sob alerta do Inmet:

  1. Alegre
  2. Atílio Vivácqua
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Cachoeiro de Itapemirim
  5. Divino de São Lourenço
  6. Dores do Rio Preto
  7. Guaçuí
  8. Ibitirama
  9. Itapemirim
  10. Jerônimo Monteiro
  11. Marataízes
  12. Mimoso do Sul
  13. Muqui
  14. Presidente Kennedy
  15. São José do Calçado
