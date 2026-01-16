Espírito Santo recebe alerta de tempestade para 15 cidades; veja quais

Capixabas devem ficar atentos ao clima neste fim de semana. O Espírito Santo recebeu um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicando risco de tempestade em 15 municípios da Região Sul. O aviso fica vigente até as 23h59 de sábado (17) e aponta que essas regiões podem registrar até 50 milímetros de chuva por dia, com ventos de até 60 km/h. Há possibilidade de granizo, alagamentos e queda de galhos.