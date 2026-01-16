Submarino chama atenção ao cruzar a Baía de Vitória nesta sexta-feira (16)

Momento em que o submarino cruzava a Baía de Vitória na manhã desta sexta-feira (16) Crédito: Leitor | A Gazeta

Um submarino foi avistado na Baía de Vitória e chamou a atenção na manhã desta sexta-feira (16). Leitores enviaram à reportagem de A Gazeta fotos do momento em que o equipamento passa pelo canal que dá acesso aos terminais portuários, por volta das 11h20, já bem próximo da Terceira Ponte.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Marinha do Brasil sobre a presença do submarino na região e se existe alguma operação em curso, treinamento ou até mesmo alguma navegação para reposição de suprimentos e reabastecimento, como ocorrido no fim de setembro de 2023, quando o S Tikuna - S34 atracou na Capital capixaba. A Vports, que administra o Porto de Vitória, também foi procurada para detalhes sobre o caso.

A presença de submarinos na Baía de Vitória não chega a ser raridade. Em 2019, um Tupi (S-30) também adentrou pelo canal "escoltado" por um rebocador e atraiu olhares por onde passou. De acordo com a Praticagem do Espírito Santo, o submarino em questão é o S41 Humaitá, que saiu do Rio de Janeiro e tem como destino Salvador, na Bahia. O equipamento atracou no Porto de Vitória.