Banda de um homem só, Bongrado lança segundo EP, 'Tempo ao Temporal'

Guilherme Cysne começou na música bem cedo. Aventurou-se por bandas de metal, bandas cover, fez música autoral e integrou um tributo ao Los Hermanos por cerca de cinco anos, além de ter produzido trabalhos para artistas locais como Bernardo John e Merci.

Depois de cerca de 15 anos de música, Guilherme apostou no projeto Bongrado  espécie de banda de um homem só , e acaba de lançar o segundo EP, Tempo Ao Temporal, já disponível nas plataformas de streaming.

Impulsionado pelo questionamento acerca da própria identidade musical, Cysne decidiu voltar às raízes no trabalho em que reúne três canções compostas e produzidas por si mesmo.

Minha trajetória musical sempre foi muito eclética. Comecei molequinho, fiz misturas muito grandes, houve um período em que tinha uma certa crise de identidade. Isso me causava até um certo bloqueio de criação, porque não sabia qual caminho trilhar, conta Guilherme, que escolheu o nome Bongrado pelos significados implícitos, como o bom desejo manifestado por meio da música.

Clipe

A primeira faixa, Até Segunda, já ganhou videoclipe  lançado na plataforma Brasileiríssimos  e dá conta da ansiedade de alguém que dribla os compromissos do dia a dia para gastar as horas da folga com pessoas queridas. Os arranjos nos remetem a algo conhecido, variando entre Skank e Nando Reis.

De maneira geral, sempre que pego o violão, rascunho alguma coisa. Fico com o celular por perto, gravo muito trecho de música e acabo ficando com um estoque grande de pequenas ideias. Então funciono melhor quando decido que quero fazer algo e tenho um fio condutor. Música para mim é como o registro de um momento, detalha o músico, sobre seu processo de composição e produção.

Há cerca de dois anos e meio, a ideia central do Bongrado, de ser uma banda em que Guilherme consiga fazer o máximo de coisas sozinho, vem dando certo. Desde 2016, quando lançou o primeiro EP, Nômade, o músico acumulou cada vez mais funções. Em Tempo Ao Temporal o músico teve o reforço apenas de Leandro Stein, que fez as baterias e o ajudou na construção dos arranjos.

O músico reconhece que há um certo ranço datado em relação ao pop rock, e propõe que o trabalho desconstrua um pouco a ideia de que o gênero musical ficou preso nas décadas de 1980 e 1990. Como para mim sempre foi algo natural (o gosto pelo estilo), desencanei e deixei as músicas virem com essa pegada mais simples, sem a pretensão de soar como algo diferente. Quis valorizar o simples, avisa.

Agora Guilherme se prepara para colocar o trabalho na rua. O músico conta que está montando repertório e equipe para shows, previstos para o próximo semestre. Já estou juntando uma galera do Estado para o show deixar de ser virtual, porque essa demanda já existe, promete.

Tempo ao Temporal