Banda carioca Bento Veiga e a Velha Raiz lança música sobre superação

Banda Bento Veiga e a Velha Raiz lança single Crédito: Vinicius Giffoni

“Reúna forças pra recomeçar mesmo que as coisas andem mal na vida.” O verso é do novo single lançado pela banda carioca Bento Veiga e a Velha Raiz, “A Canção do Sonhador”. A música, que está disponível nas plataformas digitais, foi composta em um momento difícil da vida do cantor Bento Veiga, quando um grande amigo tentou suicídio.

Dias ao lado dele no hospital, Bento transformou a dor em poesia ao musicar palavras de carinho e conforto para o primo. “Foi muito complicado e pude perceber que é em momentos ruins que crescemos emocionalmente. Meu primo estava em coma e eu cantava as músicas para passar boas energias para ele. ‘A Canção...’ não fala de tristeza. Hoje ele está bem e tatuou a composição na costela para marcar esse recomeço”, conta Bento.

Escute a canção:

BANDA

Além do vocalista e compositor Bento Veiga, a Velha Raiz é formada por André Bassoli (guitarra), Gustavo Bordignon (bateria) e Victor Toledo (baixo).“Raiz é o que mantém no chão, que alimenta as coisas de cima. É metafórica”, explica o cantor sobre o nome da banda, que também se conecta ao que é produzido por eles.

Formado por jovens músicos, o grupo ressignifica ritmos de diversas gerações como rock, blues e bossa nova ao piano e acordeon, imprimindo uma identidade genuinamente nova e brasileira.

A banda também levanta a bandeira para relações mais fraternas,amorosas e sociais, cantando a coragem e a esperança para promover sentimentos viscerais. Juntos há pouco mais de um ano, Bento conta que conheceu André e Victor na escola de música que frequentavam. André era o professor de guitarra e fazia faculdade com Gustavo, que entrou logo em seguida.

RESISTÊNCIA

O próximo lançamento do grupo, ainda sem data marcada,é o single “Carta aos que já se foram”. Ainda neste ano, os meninos pretendem lançar um disco. “Estamos terminando de compor algumas e gravando outras. Lançar um disco é vontade pessoal artística e filosófica minha”.

“Vivemos em tempo que tudo é muito rápido, por isso decidimos ir lançando singles. Ter um disco será uma forma de manifestação poética”, defende o compositor.

A vontade de lançar o álbum, porém, vai além da poesia e revela a origem da paixão de Bento pela música. “Sou apaixonado desde sempre por música. Minha mãe me mostrou um CD,‘Music of the Millenium’(compilação de canções de bandas como Queen, Rolling Stones, Oasis etc), e depois desse disco me apaixonei por rock", conta Bento.