Banda capixaba ganha prêmio em programa nacional

Antes de se apresentar, "Los Penetras": Graciella D Ferraz, Marcão Soares, Marcelo Santos, Marcos Oliveira e Sérgio Rouver Crédito: Divulgação/Graciella D Ferraz

Do Espírito Santo para o Brasil sim, senhor! Dessa vez, a banda Los Penetras fez bonito em um programa em cadeia nacional. Nele, competiram com outros grupos musicais um prêmio de R$ 1 mil e um troféu. Depois da apresentação, Graciella D Ferraz, Marcão Soares, Marcelo Santos, Marcos Oliveira e Sérgio Rouver acabaram conquistando o primeiro lugar.

Graciella conta que eles foram chamados depois de uma inscrição que fizeram na emissora. "Fizemos um teaser bem elaborado e enviamos para a produção. Eles logo aprovaram", diz. A vocalista do grupo, explica o motivo do nome: "Nós entramos de 'penetra' nas festas, para apresentações que são surpresas. Por isso Los Penetras".

Também é investigadora da Polícia Civil (PC) no Espírito Santo, Graciella divide a carreira na música com a vida de policial. Na verdade só um dos "penetras" não é parte de alguma corporação: Marcelo é capitão da Polícia Militar (PM) do Espírito Santo; Marcos é tenente, e Sérgio, subtenente. "A produção do programa ficou muito entusiasmada quando soube que somos policiais. Ser músico e da polícia foi um diferencial", avalia.

A banda é relativamente nova, com apenas oito meses de estrada, mas, apesar disso, os integrantes já fizeram muitos outros trabalhos juntos ao longo de mais de 20 anos de dedicação à música. Toda essa estrada, porém, não evitou aquele friozinho na barriga ao aparecer em um programa para todo o país.

"Foi tenso porque se apresentar em nível nacional é sempre sinônimo de muita adrenalina (risos). Muita ansiedade... Havia outros participantes também e o legal é que acabamos fazendo muitas amizades", comemora.

Todos são amigos há anos e sempre dividiram palcos antes de se reunirem e decidir formar a banda. "Eu tenho algumas composições solo, algumas já prontas no estilo house e dance. Eu nem pensava que hoje, por exemplo, poderia estar até em um CD de Los Penetras. Precisamos alinhar isso juntos", conta a vocalista.

Para ela, ter conseguido o prêmio é criar mais representatividade para o cenário cultural do Espírito Santo. "Sabemos que não é fácil chegar até lá. Estamos radiantes pela reciprocidade dos nossos conterrâneos que ficaram felizes com a nossa vitória. Pudemos perceber isso nas redes sociais, por telefonemas, mensagens... Foi lindo", exclama.

UM SUSPIRO PARA DAR MAIS ENERGIA

Todo mundo gosta de ser reconhecido, e, claro, com Graciella não é diferente. Até porque, com esse novo reconhecimento nacional, eles têm mais um motivo para continuar investindo na banda. "Estamos certos de que precisamos melhorar, estudar repertório, deixar tudo atualizado", conclui.

Ela adianta, com exclusividade ao Gazeta Online , que o grupo pretende incrementar os shows com novas brincadeiras durante as apresentações para interagir com o público. "Pois como somos penetras, vamos até eles, fazemos parte da festa grudados com os convidados e colocando todo mundo para dançar e se divertir", brinca.