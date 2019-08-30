Banda Blitz faz show de graça na XV Fitac, em Itaguaçu

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 05:53
Os sucessos e novos músicas da Banda Blitz vão turbinar as caixas de som da XV Festa Itaguaçuense das Culturas (Fitac), no próximo dia 7 de setembro. Para a ocasião, o grupo está preparando um show especial que mescla desde músicas que marcaram as décadas de 80 e 90 até os lançamentos recentes que estão em "Aventuras 2", último álbum da banda, que foi até indicado ao Grammy Latino.
"A gente fala igual ao Mick Jagger: 'O público não precisa ficar com medo, que nós vamos tocar todas as músicas", diz o baterista da Blitz, Juba, em entrevista ao Gazeta Online. A apresentação deles será o destaque da noite, que terá ainda a Banda Aço Doce e desfiles com premiação da Rainha e Princesas da Fitac 2019. A apresentação acontece na Avenida 17 de fevereiro e é aberta ao público.
"Hoje o que a gente mais comemora é o fato de os fãs que vêm falar com a gente dizerem assim: 'Meu avô escutou vocês em 82, meu pai em 95 e eu estou aqui agora curtindo muito o show", comenta Juba, indicando que um dos grandes desafios do grupo foi renovar e fidelizar os fãs. Segundo o baterista, atualmente, a luta é se manter na essência, que é inclusive o que ele atribui como segredo do sucesso dos 38 anos do grupo carioca.
Juba lembra que desde o início eles se comprometeram a fazer um trabalho de qualidade e que preservam a essência da banda: "Na Blitz, tudo pode e tudo cabe". O músico reitera que o grande erro das bandas é entrar na onda das "modinhas", como ele mesmo diz, e não pensar que os fãs vão querer seguir os artistas que tenham uma mensagem para passar. Para isso, compara à The Rolling Stones: "Hoje em dia eles não querem nem saber se vende, se não vende ou se ninguém vai. Eles nunca embarcaram em modinhas e estão há 50 anos aí".
PROGRAMAÇÃO
Apesar da apresentação da Banda Blitz acontecer no dia 7 de setembro, a XV Festa Itaguaçuense das Culturas começa já nesta sexta-feira (30), com a XIX Noite do Canto e do Conto, na Fazenda Progresso. Depois a festa tem uma pausa e volta no dia 3 de setembro, com missa, e segue até o dia 8, quando acontece a tratoreta. Confira abaixo a programação completa.
30 DE AGOSTO
19h - XIX Noite do Canto e do Conto (Fazenda Progresso)
3 DE SETEMBRO
19h - Culto em Louvor e Ação de Graças pela XV Fitac (Teatro Municipal)
4 DE SETEMBRO
8h - Desfile das Culturas com parceria com as escolas públicas da cidade (ruas da cidade)
18h30 - Sessão Solene para entrega do Título de Cidadão Itaguaçuense a homenageados (Câmara de Vereadores de Itaguaçu)
5 DE SETEMBRO
19h - V Desfile do Comércio com show da Banda Kadence (vai percorrer toda a Av. 17 de fevereiro)
6 DE SETEMBRO
17h30 - Apresentação da Banda Municipal Maestro José Barbosa (Av. 17 de fevereiro)
18h - Abertura das barracas das comidas típicas (Av. 17 de fevereiro)
19h - Abertura oficial da XV Fitac com apresentações culturais (Av. 17 de fevereiro)
22h - Show com Grupo The Fevers (Av. 17 de fevereiro)
00h - Show com Danny Machado e Banda (Av. 17 de fevereiro)
7 DE SETEMBRO
16h - Apresentação da Banda Clovis Miguel (ruas da cidade)
17h30 - Apresentação da Banda Municipal Maestro José Barbosa (Av. 17 de fevereiro)
18h - Abertura das barracas de comidas típicas (Av. 17 de fevereiro)
19h - Apresentações culturais e premiação da Rainha e Princesas da Fitac 2019 (Av. 17 de fevereiro)
22h - Show com Banda Blitz (Av. 17 de fevereiro)
00h - Show com Banda Aço Doce (Av. 17 de fevereiro)
8 DE SETEMBRO
7h30 - Concentração da Tratoreta na Escola Ivoni Comper Zimmer
8h - Desfile da Tratoreta pelas ruas da cidades e entrega de premiações e certificados aos participantes
SERVIÇO
XV Festa Itaguaçuense das Culturas 2019
Onde: Av. 17 de fevereiro e ruas de Itaguaçu, no Espírito Santo
Quando: de 30 de agosto de 2019 a 8 de setembro de 2019, com horários distintos a cada dia de programação (veja acima)
Ingressos: entrada franca
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o