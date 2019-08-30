Sucessos da carreira

Banda Blitz faz show de graça na XV Fitac, em Itaguaçu

Ícones do rock nacional se apresentam no dia 7 de setembro durante a programação da XV Festa Itaguaçuense das Culturas

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 05:53

Crédito: Banda Blitz/Arquivo pessoal

Os sucessos e novos músicas da Banda Blitz vão turbinar as caixas de som da XV Festa Itaguaçuense das Culturas (Fitac), no próximo dia 7 de setembro. Para a ocasião, o grupo está preparando um show especial que mescla desde músicas que marcaram as décadas de 80 e 90 até os lançamentos recentes que estão em "Aventuras 2", último álbum da banda, que foi até indicado ao Grammy Latino.

"A gente fala igual ao Mick Jagger: 'O público não precisa ficar com medo, que nós vamos tocar todas as músicas", diz o baterista da Blitz, Juba, em entrevista ao Gazeta Online. A apresentação deles será o destaque da noite, que terá ainda a Banda Aço Doce e desfiles com premiação da Rainha e Princesas da Fitac 2019. A apresentação acontece na Avenida 17 de fevereiro e é aberta ao público.

O show terá muito do nosso último álbum lançado, Aventuras 2, mas evidentemente a gente coloca todos os clássicos no repertório para o público ficar feliz Juba, baterista da Banda Blitz •

"Hoje o que a gente mais comemora é o fato de os fãs que vêm falar com a gente dizerem assim: 'Meu avô escutou vocês em 82, meu pai em 95 e eu estou aqui agora curtindo muito o show", comenta Juba, indicando que um dos grandes desafios do grupo foi renovar e fidelizar os fãs. Segundo o baterista, atualmente, a luta é se manter na essência, que é inclusive o que ele atribui como segredo do sucesso dos 38 anos do grupo carioca.

Juba lembra que desde o início eles se comprometeram a fazer um trabalho de qualidade e que preservam a essência da banda: "Na Blitz, tudo pode e tudo cabe". O músico reitera que o grande erro das bandas é entrar na onda das "modinhas", como ele mesmo diz, e não pensar que os fãs vão querer seguir os artistas que tenham uma mensagem para passar. Para isso, compara à The Rolling Stones: "Hoje em dia eles não querem nem saber se vende, se não vende ou se ninguém vai. Eles nunca embarcaram em modinhas e estão há 50 anos aí".

PROGRAMAÇÃO

Apesar da apresentação da Banda Blitz acontecer no dia 7 de setembro, a XV Festa Itaguaçuense das Culturas começa já nesta sexta-feira (30), com a XIX Noite do Canto e do Conto, na Fazenda Progresso. Depois a festa tem uma pausa e volta no dia 3 de setembro, com missa, e segue até o dia 8, quando acontece a tratoreta. Confira abaixo a programação completa.

30 DE AGOSTO

19h - XIX Noite do Canto e do Conto (Fazenda Progresso)

3 DE SETEMBRO

19h - Culto em Louvor e Ação de Graças pela XV Fitac (Teatro Municipal)

4 DE SETEMBRO

8h - Desfile das Culturas com parceria com as escolas públicas da cidade (ruas da cidade)

18h30 - Sessão Solene para entrega do Título de Cidadão Itaguaçuense a homenageados (Câmara de Vereadores de Itaguaçu)

5 DE SETEMBRO

19h - V Desfile do Comércio com show da Banda Kadence (vai percorrer toda a Av. 17 de fevereiro)

6 DE SETEMBRO

17h30 - Apresentação da Banda Municipal Maestro José Barbosa (Av. 17 de fevereiro)

18h - Abertura das barracas das comidas típicas (Av. 17 de fevereiro)

19h - Abertura oficial da XV Fitac com apresentações culturais (Av. 17 de fevereiro)

22h - Show com Grupo The Fevers (Av. 17 de fevereiro)

00h - Show com Danny Machado e Banda (Av. 17 de fevereiro)

7 DE SETEMBRO

16h - Apresentação da Banda Clovis Miguel (ruas da cidade)

17h30 - Apresentação da Banda Municipal Maestro José Barbosa (Av. 17 de fevereiro)

18h - Abertura das barracas de comidas típicas (Av. 17 de fevereiro)

19h - Apresentações culturais e premiação da Rainha e Princesas da Fitac 2019 (Av. 17 de fevereiro)

22h - Show com Banda Blitz (Av. 17 de fevereiro)

00h - Show com Banda Aço Doce (Av. 17 de fevereiro)

8 DE SETEMBRO

7h30 - Concentração da Tratoreta na Escola Ivoni Comper Zimmer

8h - Desfile da Tratoreta pelas ruas da cidades e entrega de premiações e certificados aos participantes

SERVIÇO

XV Festa Itaguaçuense das Culturas 2019

Onde: Av. 17 de fevereiro e ruas de Itaguaçu, no Espírito Santo

Quando: de 30 de agosto de 2019 a 8 de setembro de 2019, com horários distintos a cada dia de programação (veja acima)

Ingressos: entrada franca

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta