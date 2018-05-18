Ballet Nacional Folclórico da Rússia se apresenta em Vila Velha

Ballet Nacional Folclórico da Rússia Crédito: Eduard DilENTITY_apos_ENTITY/Divulgação

Faltam 27 dias para a Copa do Mundo, mas o capixaba já pode ter um contato com a terra da vodca neste fim de semana. O Ballet Nacional Folclórico da Rússia se apresenta neste domingo (20), em Vila Velha.

Formada por 51 pessoas, sendo 40 bailarinos, a Companhia Estadual de Dança Folclórica de Fayzi Gaskarov, da República de Bashkortostan (Rússia) apresentará o tema "Dança das Nações do Mundo", uma mistura de gêneros musicais de vários países, onde podemos destacar "The Moon Flight of Butterflies" (Dança Chinesa), Kalinka (Dança Russa), além das tradicionais danças Cossacas. São 120 minutos de espetáculo, com intervalo de 15 minutos, de dança com técnica refinada.

O GRUPO

A formação, estabelecimento e desenvolvimento do grupo está associado ao nome do primeiro diretor artístico (nomeado em 11 de março de 1939) Faizi Gaskarov, o Honrado Artista da RSFSR e BASSR (República de Bashkortostan), vencedor do Prêmio Salavat Yulaev, e recebedor do distintivo de honra. O grupo foi nomeado depois dele, em 1989.

Em dezembro de 1996, o título "Acadêmico"; foi dado para o conjunto pelo Ministério da Cultura, conferindo-lhes assim, o direito a usar a categoria Nacional em suas

apresentações ao redor do mundo.

A Companhia fez sua primeira apresentação em março de 1939, em celebração ao 20º aniversário da BASSR. Desde então, são mais de 80 países visitados, com mais de 160 danças diferentes, mostrando a beleza da arte Russa por todos os cantos do mundo.

Em sua longa trajetória, a Companhia superou a visão e o estilo de seu fundador, continuando sua trajetória de sucesso ao criar programas cada vez mais inovadores a uma infinidade de públicos-alvo.

SERVIÇO

Ballet Nacional Folclórico da Rússia

Quando: Domingo (20), às 19h30

Abertura dos portões: 18h30

Onde: Espaço Patrick Ribeiro, na Área de Eventos Shopping Vila Velha

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 50 (meia/cadeira bronze); R$ 100 (meia/cadeira prata); R$ 150 (meia/cadeira ouro)

Pontos de Venda: Lojas Metal Nobre Acessórios (Shoppings Vitória, Vila Velha, Jardins, Praia da Costa, Boulevard Vila Velha, Mestre Alvaro, Centro da Praia; na Praia do Canto e Linhares); Loja Soft (Guarapari); no Espaço Patrick Ribeiro e no site Lojas Metal Nobre Acessórios (Shoppings Vitória, Vila Velha, Jardins, Praia da Costa, Boulevard Vila Velha, Mestre Alvaro, Centro da Praia; na Praia do Canto e Linhares); Loja Soft (Guarapari); no Espaço Patrick Ribeiro e no site www.tudus.com.br