Baco Exu do Blues faz show no festival "A Tarja Preta", em Vila Velha

Acostumado a receber ensaios inflamados da bateria Pura Ousadia, o chão da quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha, recebe nesta sexta-feira (5) um encontro de peso do rap nacional. Em sua primeira edição, o “A Tarja Preta – Hip Hop Festival” reúne dois dos principais nomes da cena nacional: o baiano Baco Exu do Blues, e o paulista Coruja BC1, além de outras atrações locais.

Entre as atrações mais esperadas da noite, Baco despontou nos últimos anos como um dos mais incensados nomes da atual geração do rap nacional. O músico ganhou notoriedade em meados de 2016, com o lançamento da faixa “Sulicídio”, em parceria com o pernambucano Diomedes Chinaski.

Com críticas severas direcionadas aos rappers do Sudeste, a faixa é encarada por muitos como um “divisor de águas” na cena e atingiu quase uma dezena de milhões de visualizações no YouTube.

“Eu acho que ‘Sulicídio’ foi extremamente necessária, mas era a mente de uma pessoa de 19 anos, um adolescente. Eu cresci como ser humano e também como artista. A idade muda muita coisa na cabeça da gente. Quando somos mais novos, temos apenas uma raiva e queremos jogá-la no mundo. Com o tempo, aprendemos a lidar com essa raiva e até que ponto podemos chegar com ela”, diz o rapper de 23 anos.

Apesar de ter estourado com a faixa, ela já não integra mais o setlist do show de Baco, graças a versos que foram questionados pelo próprio público. “Eu falei algumas coisas na letra que ofenderam pessoas que não deviam ser ofendidas. Pela pessoa que me tornei, sei que não preciso mais cantá-la”, admite.

Com a página devidamente virada, o foco do baiano – que se mudou para São Paulo há três meses para tocar a carreira – é mostrar no show as canções que o projetaram para o topo nos últimos tempos, lançadas no primeiro disco, “Esú” (2017), e no segundo, “Bluesman” (2018), ambos elogiados pela crítica.

O primeiro traz referências a escritores brasileiros como Jorge Amado e Mário de Andrade, além de menções a questões como a fé e o amor. Já em “Bluesman”, Baco, originalmente Diogo Moncorvo, firma o pé em um discurso mais combativo, que fala de racismo a questões existenciais, passando pela saúde mental das pessoas negras. Entre as mais tocadas estão “Te Amo Disgraça”, “Imortais e Fatais”, “A Pele Que Habito”, além de “Girassóis de Van Gogh”, “Me Desculpa Jay Z” e “Flamingos”.

“Eu só sou sincero. Falo o que sinto e o que acho que preciso falar, não o que querem ouvir. Tive necessidade de jogar tudo para fora, de ser verdadeiro com o público, de falar como me sinto, como estou vivendo, o que preciso melhorar, como lidar com as coisas da minha vida. Meu disco é como se fosse um diário aberto”, diz.

Nova cena

O jovem artista acompanha a “descentralização” do circuito do rap brasileiro, que tem cada vez mais pérolas de fora do eixo Rio-São Paulo, mas acredita que ainda há um longo caminho a ser percorrido.

“Eu mesmo escuto um pouco de tudo e um pouco de cada lugar. Sem dúvida é um momento mais plural, mas ainda falta muito para ser uma cena justa de fato. Ainda falta muito pra gente chegar a esse mundo utópico em que não exista essa centralização da produção”, opina.

Assim como Coruja BC1, o baiano fará sua primeira apresentação em solo capixaba. “Estou muito ansioso, porque costumo dizer que um show é 30% meu e 70% do público. Então é isso, quero ver como o público capixaba vai reagir, estou curioso para sentir esse clima e essa reação ao meu show”, confidencia.

A Tarja Preta Hip Hop Festival

Atrações: Baco Exu do Blues (BA), Coruja BC1 (SP), Jovem DEX (BA), DKVPZ (SP), Budah, VK Mac, Eric Jack, Dudu MC, Noventa, DJ Gegeo, LD Fli.

Quando: Amanhã, a partir das 21h.

Onde: Quadra da MUG. Rua Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha.

Ingressos: R$ 100 (inteira/2º lote), R$ 50 (meia/2º lote), R$ 120 (camarote/1º lote). À venda nas lojas Na Beka, Malloca, Mundo do iPhone, Magia do Perfume, Favela Smoking e Green Store, além do site Onticket.com.br.