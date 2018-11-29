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LITERATURA

Autora de The Handmaids Tale anuncia sequência do livro para 2019

Nova produção de Margaret Atwood se passará 15 anos após o 1º livro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 21:03

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 21:03

28/11/2018 - Série 'The Handmaid's Tale' fez sucesso mundialmente Crédito: Divulgação/Hulu
Nesta quarta-feira, 28, a canadense Margaret Atwood anunciou em seu Twitter que está escrevendo a continuação de The Handmaids Tale, livro escrito em 1985 e que deu origem à série homônima. A novidade se chamará The Testaments e o lançamento está previsto para o segundo semestre de 2019.
Sim, de fato, para aqueles que perguntaram: eu estou escrevendo uma sequência para The Handmaids Tale. The Testaments se passa 15 anos depois da cena final de Offred e é narrado por três personagens mulheres. Vai ser publicado em setembro de 2019, escreveu a autora.
 
 
Lançado no Brasil como O Conto de Aia, o romance distópico é ambientado em Gilead, um Estado teocrático e autoritário, onde as mulheres vivem subordinadas aos homens. O sucesso garantiu ótimas posições nas listas de livros mais vendidos em diversos países do mundo.

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