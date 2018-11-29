Autora de The Handmaids Tale anuncia sequência do livro para 2019

28/11/2018 - Série 'The Handmaid's Tale' fez sucesso mundialmente Crédito: Divulgação/Hulu

Nesta quarta-feira, 28, a canadense Margaret Atwood anunciou em seu Twitter que está escrevendo a continuação de The Handmaids Tale, livro escrito em 1985 e que deu origem à série homônima. A novidade se chamará The Testaments e o lançamento está previsto para o segundo semestre de 2019.

Sim, de fato, para aqueles que perguntaram: eu estou escrevendo uma sequência para The Handmaids Tale. The Testaments se passa 15 anos depois da cena final de Offred e é narrado por três personagens mulheres. Vai ser publicado em setembro de 2019, escreveu a autora.







