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LITERATURA

Autora de 'P.S. Eu Te Amo' anuncia sequência do livro

'Postscript' será lançado ainda este ano no mercado internacional

Publicado em 

15 mar 2019 às 17:18

Publicado em 15 de Março de 2019 às 17:18

15/03/2019 - Holly (Hilary Swank) e Gerry (Gerard Butler) são os protagonistas de 'P.S. Eu Te Amo' Crédito: Cena do filme ENTITY_apos_ENTITYP.S. Eu Te AmoENTITY_apos_ENTITY (2007) / Warner Bros. Pictures / Divulgação
Saudades do casal Holly e Gerry do filme P.S. Eu Te Amo? Uma sequência da história que inspirou o longa-metragem de 2007 está a caminho em formato de livro, segundo anunciou esta semana a autora da história.
"Lá está ela, ao lado de sua irmã, pronta para ir", escreveu Cecelia Ahern no Twitter ao compartilhar uma foto do primeiro livro ao lado de um original da sequência que, pelo que se vê, estava pronto para ir à editora. Em inglês, o título do livro é Postscript e deve chegar ao mercado internacional em 19 de setembro deste ano.
"É o P.S. para o meu P.S. de 15 anos atrás e escrever tem sido uma experiência emocional. Eu não sei como consegui manter isso em segredo por tanto tempo, mas eu tenho explodido para compartilhar isso. Postscript será publicado neste outono. Espero que vocês recebam de volta Holly (...) e Gerry (...) e chorem pela história tanto quanto eu", escreveu Cecelia ao compartilhar a notícia no Facebook.
Por enquanto, fica a expectativa para que o livro chegue ao Brasil - e para uma possível produção cinematográfica, ambos os casos ainda não confirmados.

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