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Autora de 'Jogos Vorazes' anuncia novo livro sobre saga para 2020

Romance será ambientado poucos anos após a guerra de Panem

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 18:35

Publicado em 

17 jun 2019 às 18:35
17/06/2019 - Cena de 'Jogos Vorazes' Crédito: Murray Close/Lionsgate
Quase uma década após a publicação da trilogia de Jogos Vorazes, um novo livro sobre a saga será lançado pela autora Suzanne Collins. O romance ainda não possui nome e deve estrear em maio de 2020.
> Atriz de 'Jogos Vorazes' assume homossexualidade
De acordo com a autora, o livro irá se passar dez anos após a guerra de Panem e 64 anos antes do início da trilogia. A saga vendeu mais de 100 milhões de cópias ao redor do mundo.
> Jennifer Lawrence diz que perdeu medo de fazer cenas de nudez
Em 2012, a trama distópica chegou às telas de cinema com a estreia do primeiro dentre quatro filmes baseados na trilogia. O elenco contou com Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth nos papéis dos protagonistas.
Com informações da AP

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