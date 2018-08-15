Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Influência

Autor explica a razão de matar tantos personagens em 'Game of Thrones'

A morte de Gandalf em 'O Senhor dos Anéis' teve profunda influência no autor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 12:12

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 12:12

. Crédito: Divulgação
Quem assiste a série Game of Thrones muito provavelmente já se chocou com alguma das inúmeras mortes (1.243 segundo levantamento do jornal The Washington Post), que aconteceram durante os episódios das sete temporadas até agora. O escritor norte-americano George R. R. Martin, que escreve os livros As Crônicas de Gelo e Fogo - inspiração para a série - explicou o seu fascínio com a morte de personagens importantes para a trama.
Em entrevista para o programa The Great American Read, da emissora PBS, Martin afirmou que as obras do britânico J.R.R. Tolkien, em especial O Senhor dos Anéis, tiveram profunda influência em sua carreira e na maneira como encara a literatura. "A maior invenção de Tolkien foram os personagens que lidam com a tentação do anel e o que fazer com ele. Todos eles estão em uma batalha dentro de seus corações, que podem se ambientar em qualquer tempo e época da história do mundo", explicou.
"E então Gandalf morre! Eu não consigo explicar o impacto que isso causou em mim aos 13 anos. Você não pode matar o Gandalf! Conan não morreu nos livros de Conan. Sabe? Tolkien simplesmente quebrou esta regra, e eu o amo por isso", continuou Martin.
"No momento em que você mata o Gandalf, o suspense de tudo o que se segue é mil vezes maior. Porque, agora, qualquer um pode morrer. Isso causou um grande efeito na minha própria disposição de matar personagens em um piscar de olhos", completou o autor.
A oitava e derradeira temporada de Game of Thrones terá sua estreia mundial no primeiro semestre de 2019. Já o livro The Winds of Winter, sexto capítulo de As Crônicas de Gelo e Fogo, continua sem data de lançamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
Vini Júnior parte para cima da marcação em Brasil x França
Diego Ribas, ex-Flamengo, vê Seleção Brasileira longe do ideal para Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados