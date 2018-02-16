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POLÊMICA

Autor da série de livros 'Maze Runner' é acusado de assédio sexual

O empresário de Dashner, Michael W. Bourret, pediu demissão após as acusações surgirem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 15:45

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 15:45

James Dashner Crédito: Reprodução / Youtube
Após Jay Asher, autor do livro 13 Reasons Why, ser acusado de assédio sexual, agora outro autor se vê envolvido nos escândalos que vêm abalando Hollywood: James Dashner, autor da popular série de livros Maze Runner (que deu origem a uma trilogia de filmes), foi acusado de assediar jovens autoras que pedem ajuda e ele.
As acusações vieram à tona em um fórum de discussões sobre literatura adolescente, onde várias usuárias denunciaram assédios cometidos por Dashner. "Uma das histórias contadas no tópico me lembrou a minha. Meu assediador foi James Dashner, ele fica em cima de escritoras novatas. Cuidado", escreveu uma das mulheres que o acusam. Outras seguiram o exemplo e também acusaram o autor de se utilizar da sua posição de escritor consagrado para cometer abusos.
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O empresário de Dashner, Michael W. Bourret, pediu demissão após as acusações surgirem. "Eu não poderia continuar trabalhando com James nessas circunstâncias, então pedi demissão", disse o empresário para a agência Associated Press. A Random House, editora que publica seus livros, ainda não se posicionou após as acusações.

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