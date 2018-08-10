Atriz mostra 1ª foto caracterizada como Dora, a Aventureira

Cena do desenho 'Dora, a Aventureira' Crédito: YouTube / @Nick Jr.

A atriz Isabela Moner divulgou sua primeira foto caracterizada como Dora, a Aventureira, para o filme live-action sobre a personagem que está sendo produzido pela Paramount.

De acordo com o site Collider, além de Isabela, conhecida por seu trabalho em um dos filmes Transformers, os atores Eugenio Derbez, Micke Moreno e Adriana Barraza também farão parte do elenco, que terá James Bobin como diretor e Nick Stoller e Danielle Sanchez-Witzel como roteiristas.