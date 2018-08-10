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LIVE-ACTION

Atriz mostra 1ª foto caracterizada como Dora, a Aventureira

Isabela Moner protagonizará filme live-action sobre a personagem dos desenhos

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 16:49
Cena do desenho 'Dora, a Aventureira' Crédito: YouTube / @Nick Jr.
A atriz Isabela Moner divulgou sua primeira foto caracterizada como Dora, a Aventureira, para o filme live-action sobre a personagem que está sendo produzido pela Paramount.
De acordo com o site Collider, além de Isabela, conhecida por seu trabalho em um dos filmes Transformers, os atores Eugenio Derbez, Micke Moreno e Adriana Barraza também farão parte do elenco, que terá James Bobin como diretor e Nick Stoller e Danielle Sanchez-Witzel como roteiristas.
A previsão inicial é de que o filme seja lançado em 2 de agosto de 2019.

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