Atriz mostra 1ª foto caracterizada como Dora, a Aventureira

A atriz Isabela Moner divulgou sua primeira foto caracterizada como Dora, a Aventureira, para o filme live-action sobre a personagem que está sendo produzido pela Paramount.
De acordo com o site Collider, além de Isabela, conhecida por seu trabalho em um dos filmes Transformers, os atores Eugenio Derbez, Micke Moreno e Adriana Barraza também farão parte do elenco, que terá James Bobin como diretor e Nick Stoller e Danielle Sanchez-Witzel como roteiristas.
A previsão inicial é de que o filme seja lançado em 2 de agosto de 2019.