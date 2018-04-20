Atriz de 'Westworld' receberá mesmo salário que colegas homens pela primeira vez

A terceira temporada de Westworld trará mudanças também nos bastidores. A atriz Evan Rachel Wood, que interpreta Dolores Abernathy, vai receber o mesmo salário que seus colegas de série, de acordo com uma entrevista que ela concedeu ao site TheWrap.

"Acho que só agora eu cheguei ao ponto onde estou sendo paga o mesmo que meus colegas homens", disse a atriz.

Com o salário equiparado ao dos atores Anthony Hopkins e Ed Harris, Evan disse que ficou emocionada. "Eu nunca recebi o mesmo que os atores homens", disse sobre os trabalhos que fez em toda sua carreira.

A atriz conta que sempre lutou pela equidade salarial e chegou a recusar projetos por conta disso. "Acho que agora todos estamos fazendo um trabalho igual e um trabalho muito árduo", disse em referência aos colegas de série.

A discussão sobre diferença salarial entre homens e mulheres no cinema ou em séries é de longa data, mas tem sido reforçada mais recentemente em meio a movimentos de protesto feminino, como "Time's Up" e "#MeToo"