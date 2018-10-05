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Atriz de '13 Reasons Why' quer que nova temporada fale sobre aborto

Série já abordou temas polêmicos como suicídio, estupro e violência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 20:06

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 20:06

A atriz Anne Winters, que intepreta Chloe em '13 Reasons Why' Crédito: Reprodução/Netflix
Detalhes de uma nova temporada de "13 Reasons Why" não foram revelados, mas uma das atrizes, Anne Winters, que interpreta a estudante Chloe, gostaria que o aborto fosse um dos temas centrais da trama. Os fãs da série poderão conferir novos episódios somente em 2019, na Netflix.
Em entrevista ao Hollywood Reporter, a atriz falou sobre as expectativas dela a respeito da terceira temporada da trama, que já está em produção. "Aborto deveria ser um assunto. Eu não sei se ela (Chloe) deveria fazer ou não. Eu vou deixar essa para as roteiristas. Mas eu acho que isso definitivamente deveria ser discutido". Anne aproveitou a deixa de que a personagem dela está grávida do namorado para abordar a questão.
Além de Anne Winters, o elenco da nova temporada de "13 Reasons Why" é composto pelos atores Dylan Minette, Brandon Flynn, Alisha Boe, Justin Prentice, Christian Navarro, Miles Heizer, Devin Druid e Ross Butler.

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