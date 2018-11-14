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POLÊMICA

Atores ficam nus durante edição de 'Amor e Sexo' da TV Globo

Programa falou sobre troca de nudes na internet e gerou polêmica nas redes sociais

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 18:19
14/11/2018 - O ator e comediante Edu Sterblitch Crédito: Instagram/@sterblitch
Os atores Edu Sterblitch e José Loreto tiraram a roupa durante a edição de "Amor e Sexo" desta terça-feira, 13, na TV Globo. Apresentado por Fernanda Lima, o programa vem sendo alvo de críticas de internautas desde o primeiro episódio da nova temporada.
Na noite desta terça, a proposta era falar sobre o elevado número de fotos de pessoas nuas que são trocadas entre internautas nos celulares e pelas redes sociais. O ex-integrante do Pânico, da Band Edu Sterblitch ficou completamente nu enquanto cantava a música "Pelados em Santos", do Mamonas Assassinas. As câmeras não pegaram a parte da frente do corpo do ator. Em outro momento do programa, o ator José Loreto entrou em uma cabine e fotografou a própria imagem sem roupa.
14/11/2018 - O ator e comediante Edu Sterblitch fica nu durante 'Amor e Sexo', na TV Globo Crédito: Reprodução/ TV Globo
Muita gente comentou nas redes sociais durante o programa. No Twitter, internautas se manifestaram sobre a nudez com críticas e elogios ao tema abordado.
Na semana passada, a apresentadora Fernanda Lima foi vítima de ataques ofensivos após discurso de abertura do programa. "Chamam de louca a mulher que desafia as regras e não se conforma. Chamam de louca a mulher cheia de erotismo, de vida e de tesão. Chama de louca a mulher que resiste e não desiste. Chamam de louca a mulher que diz sim e diz não. Não importa o que façamos, nos chamam de louca", disse, na ocasião.

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