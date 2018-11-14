Atores ficam nus durante edição de 'Amor e Sexo' da TV Globo

14/11/2018 - O ator e comediante Edu Sterblitch Crédito: Instagram/@sterblitch

Os atores Edu Sterblitch e José Loreto tiraram a roupa durante a edição de "Amor e Sexo" desta terça-feira, 13, na TV Globo. Apresentado por Fernanda Lima, o programa vem sendo alvo de críticas de internautas desde o primeiro episódio da nova temporada.

Na noite desta terça, a proposta era falar sobre o elevado número de fotos de pessoas nuas que são trocadas entre internautas nos celulares e pelas redes sociais. O ex-integrante do Pânico, da Band Edu Sterblitch ficou completamente nu enquanto cantava a música "Pelados em Santos", do Mamonas Assassinas. As câmeras não pegaram a parte da frente do corpo do ator. Em outro momento do programa, o ator José Loreto entrou em uma cabine e fotografou a própria imagem sem roupa.

14/11/2018 - O ator e comediante Edu Sterblitch fica nu durante 'Amor e Sexo', na TV Globo Crédito: Reprodução/ TV Globo

Muita gente comentou nas redes sociais durante o programa. No Twitter, internautas se manifestaram sobre a nudez com críticas e elogios ao tema abordado.