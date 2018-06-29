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CUIDADO SPOILER

Ator fala sobre Jaime Lannister na última temporada de 'Game of Thrones'

Atenção: Contém spoilers da sétima temporada da série

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 21:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 21:51
Nikolaj Coster-Waldau como Jamie Lannister, em Game Of Thrones Crédito: Divulgação
A última temporada de Game of Thrones está programada para 2019 e os fãs já querem saber como será o desfecho de seus principais personagens. O ator Nikolaj Coster-Waldau deu dicas sobre o que esperar de Jaime Lannister na temporada derradeira.
"A maioria das pessoas passa por momentos em sua vida em que pensam 'Eu posso mudar realmente?' O seu centro sempre foi Cersei. Quando perdeu isso, o que sobrou? Quem é ele agora? Quando ele a deixa, claro que não faz ideia. Ele não tem as respostas para essas perguntas", disse Nikolaj à Vanity Fair.
Ao final da sétima temporada, Jaime acaba brigando com Cersei, sua irmã-gêmea por quem é apaixonado. Ela disse que o mataria e Jaime responde que não acredita nela. Segundo o ator, a resposta tem um significado oculto.
"Eu não te amo mais. Sei que está blefando e você não pode me machucar porque já destruiu o meu coração. Você não pode me machucar mais do que já fez", explicou Nikolaj.
No entanto, ele não garante que a separação entre os dois seja definitiva: "Claro que isso foi dito num momento de emoção. Quem pode dizer se é verdade? Eu estou casado há 20 anos e sou muito sortudo. Tenho uma esposa maravilhosa e, nesses períodos, tivemos brigas".
Ele continua: "Há momentos em que você fica tão bravo que tem vontade de desistir de tudo. Mas, três segundos depois, você pensa 'Não, o que estou fazendo? O que estou pensando?' Acho que as emoções fundamentais são as mesmas em qualquer relacionamento".

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