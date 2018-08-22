Ator de 'Lazy Town' morre aos 43 anos com câncer

Ator Stefan Karl Stefansson como o vilão Robbie Rotten na série 'LazyTown' Crédito: Reprodução/Discovery Kids

O ator islandês Stefan Karl Stefansson, que interpretou o vilão Robbie Rotten na série de TV infantil Lazy Town, morreu aos 43 anos após uma batalha de mais de dois anos contra um câncer no ducto biliar.

A morte aconteceu na terça-feira, dia 21, e o ator estava acompanhado da família e amigos, segundo informações de um representante do artista.

O tratamento teve início em 2016, quando ele passou por uma cirurgia que parecia ter sido bem-sucedida. Mas, em 2018, a doença voltou com muitas complicações.

Stefansson viveu o vilão Robbie Rotten durante 10 anos na série de grande sucesso entre o público infantil Lazy Town, e o último episódio do qual participou foi em 2014.

"Não é preciso que digam que você vai morrer logo para que perceba como a vida é curta. O tempo é a coisa mais valiosa da vida porque nunca volta. Independentemente de como você gasta seu tempo, seja nos braços de um ente querido ou sozinho em uma cela de prisão, a vida é o que você faz dela", escreveu o ator em comunicado de março.