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Ator Bruno Garcia se apresenta nesta sexta com sua banda de rock

Com repertório cheio de canções clássicas do rock nacional, Banda B quer animar a noite do Spírito Jazz

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 16:05
Bruno Garcia, à frente, é vocalista da Banda B Crédito: Assessoria de imprensa Banda B
Nesta sexta, dia 24 de agosto, o Spírito Jazz recebe a Banda B, projeto com o ator Bruno Garcia. Focados no rock nacional o grupo aposta em canções que marcaram época como: "Geração Coca Cola", "Maior Abandonado", "Meu Erro", "All Star", "Vapor Barato", "Descobridor dos Sete Mares", "Meio Desligado" e muito mais.
Bruno assumiu o vocal da banda no final do ano passado.  "Eu fui convidado por amigos músicos que trabalharam comigo em O livro de Tatiana, musical de 2016, no qual fomos superbem criticados", explica. "Aí o Rodrigo Canellas ficou a fim de continuar com parceria a musical com mais duas ou três pessoas e me convidaram para eu ser cantor."
Aí foi só preparar o repertório, fincado no rock nacional, mas também muito influenciado pela nossa MPB, e partir para o abraço. "Foi ótima a repercussão. E estamos vendo agora como dá para encaixar os shows dentro dessa minha agenda maluca, disse o ator, e agora músico, em entrevista do site G1.
A Banda B conta com Bruno Garcia na voz, Max Labrudi no baixo, Rodrigo Canellas, guitarra e arranjos e Kesso Fernandes na bateria.
Serviço:
Quando: hoje, a partir das 22h.
Onde: Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Via Cruzeiro Mall, 2º andar, Praia do Canto, Vitória.
Quanto: Couvert de R$ 30

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