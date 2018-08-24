Ator Bruno Garcia se apresenta nesta sexta com sua banda de rock

Bruno Garcia, à frente, é vocalista da Banda B Crédito: Assessoria de imprensa Banda B

Nesta sexta, dia 24 de agosto, o Spírito Jazz recebe a Banda B, projeto com o ator Bruno Garcia. Focados no rock nacional o grupo aposta em canções que marcaram época como: "Geração Coca Cola", "Maior Abandonado", "Meu Erro", "All Star", "Vapor Barato", "Descobridor dos Sete Mares", "Meio Desligado" e muito mais.

Bruno assumiu o vocal da banda no final do ano passado. "Eu fui convidado por amigos músicos que trabalharam comigo em O livro de Tatiana, musical de 2016, no qual fomos superbem criticados", explica. "Aí o Rodrigo Canellas ficou a fim de continuar com parceria a musical com mais duas ou três pessoas e me convidaram para eu ser cantor."

Aí foi só preparar o repertório, fincado no rock nacional, mas também muito influenciado pela nossa MPB, e partir para o abraço. "Foi ótima a repercussão. E estamos vendo agora como dá para encaixar os shows dentro dessa minha agenda maluca, disse o ator, e agora músico, em entrevista do site G1.

A Banda B conta com Bruno Garcia na voz, Max Labrudi no baixo, Rodrigo Canellas, guitarra e arranjos e Kesso Fernandes na bateria.

Serviço:

Quando: hoje, a partir das 22h.

Onde: Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Via Cruzeiro Mall, 2º andar, Praia do Canto, Vitória.