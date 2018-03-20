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Manifestação

Ato por Marielle Franco reúne artistas em Vitória

Mulheres se apresentam na Praça de Jucutuquara pela memória da vereadora

Publicado em 19 de Março de 2018 às 23:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 23:14
Ainda são muitas as perguntas que cercam os assassinatos brutais da vereadora carioca Marielle Franco (Psol) e de seu motorista, Anderson Gomes, ocorridos na semana passada, no Rio de Janeiro. Um dos questionamentos feitos por artistas locais que se mobilizaram para protestar contra o crime foi até quando perguntaremos até quando??. Impulsionado pela indignação, um grupo se reuniu e convocou a população capixaba para um ato que acontecerá nesta terça-feira (20), em Vitória.
A concentração está marcada para as 14h, no Horto de Maruípe. De lá, o grupo segue para a Praça de Jucutuquara, perto do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), onde se apresentam Preta Roots, As Alquimistas, Gabriela Brown e My Magical Glowing Lens. Também haverá discotecagem e roda de capoeira Volta ao Mundo. A previsão é de que as apresentações comecem às 18h.
Uma das vozes do movimento, Gabriela Deptulski, líder do My Magical Glowing Lens, diz que a mobilização cultural tem como objetivo chamar a atenção para bandeiras levantadas pela parlamentar executada, como o combate ao racismo, ao machismo e à homofobia.
Nos vimos sem saber o que fazer em Vitória diante do ocorrido. No Brasil inteiro houve protestos contra o assassinato, que foi uma face do racismo, do machismo e da homofobia. Mataram uma das principais representantes dos Direitos Humanos no Brasil, desabafa Gabriela.
Ela lembra que o grupo se organizou ao longo dos últimos dias, e se dividiu em comissões para organizar o ato. Ela destaca que se considera peça menor na apresentação, que tem como principal objetivo dar voz às mulheres negras.
Outra atração confirmada é duo Preta Roots, conhecido pelo discurso combativo e por letras incisivas que retratam a realidade da mulher negra nas periferias.
Infelizmente é uma realidade que não está longe da nossa. Vemos isso todo os dias, moramos em um Estado que mata mulheres diariamente, salientou Pdrita, que comanda os microfones ao lado de Rayssa Braz.
A rapper acredita que atos como este tendem a conscientizar os presentes e chamar a atenção para as mazelas sofridas pelas minorias.
Nós temos que ir para a rua e botar a cara mesmo. Precisamos mostrar que aqui também tem resistência e que queremos chamar a atenção para essa brutalidade que cometeram contra Marielle, conclui Pdrita.
Marielle Presente
Quando: Nesta terça-feira (20), às 14h, concentração no Horto de Maruípe. Às 16h, o grupo sai em direção à Praça de Jucutuquara (Avenida Vitória), onde serão realizadas as apresentações a partir das 18h.
Informações: facebook.com/mariellepresentees

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