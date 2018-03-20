Ato por Marielle Franco reúne artistas em Vitória

Ainda são muitas as perguntas que cercam os assassinatos brutais da vereadora carioca Marielle Franco (Psol) e de seu motorista, Anderson Gomes, ocorridos na semana passada, no Rio de Janeiro. Um dos questionamentos feitos por artistas locais que se mobilizaram para protestar contra o crime foi até quando perguntaremos até quando??. Impulsionado pela indignação, um grupo se reuniu e convocou a população capixaba para um ato que acontecerá nesta terça-feira (20), em Vitória.
A concentração está marcada para as 14h, no Horto de Maruípe. De lá, o grupo segue para a Praça de Jucutuquara, perto do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), onde se apresentam Preta Roots, As Alquimistas, Gabriela Brown e My Magical Glowing Lens. Também haverá discotecagem e roda de capoeira Volta ao Mundo. A previsão é de que as apresentações comecem às 18h.
Uma das vozes do movimento, Gabriela Deptulski, líder do My Magical Glowing Lens, diz que a mobilização cultural tem como objetivo chamar a atenção para bandeiras levantadas pela parlamentar executada, como o combate ao racismo, ao machismo e à homofobia.
Nos vimos sem saber o que fazer em Vitória diante do ocorrido. No Brasil inteiro houve protestos contra o assassinato, que foi uma face do racismo, do machismo e da homofobia. Mataram uma das principais representantes dos Direitos Humanos no Brasil, desabafa Gabriela.
Ela lembra que o grupo se organizou ao longo dos últimos dias, e se dividiu em comissões para organizar o ato. Ela destaca que se considera peça menor na apresentação, que tem como principal objetivo dar voz às mulheres negras.
Outra atração confirmada é duo Preta Roots, conhecido pelo discurso combativo e por letras incisivas que retratam a realidade da mulher negra nas periferias.
Infelizmente é uma realidade que não está longe da nossa. Vemos isso todo os dias, moramos em um Estado que mata mulheres diariamente, salientou Pdrita, que comanda os microfones ao lado de Rayssa Braz.
A rapper acredita que atos como este tendem a conscientizar os presentes e chamar a atenção para as mazelas sofridas pelas minorias.
Nós temos que ir para a rua e botar a cara mesmo. Precisamos mostrar que aqui também tem resistência e que queremos chamar a atenção para essa brutalidade que cometeram contra Marielle, conclui Pdrita.
Marielle Presente
Quando: Nesta terça-feira (20), às 14h, concentração no Horto de Maruípe. Às 16h, o grupo sai em direção à Praça de Jucutuquara (Avenida Vitória), onde serão realizadas as apresentações a partir das 18h.
Informações: facebook.com/mariellepresentees