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Há possibilidade

'As Branquelas 2': Terry Crews abre o jogo sobre novo filme

O filme, lançado em 2004, fez bastante sucesso e é lembrado por fãs até o dia de hoje
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2019 às 10:44

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 10:44

O ator Terry Crews afirmou em entrevista ao Watch What Happens Live with Andy Cohen na noite do último domingo, 30, a possibilidade de uma sequência da comédia As Branquelas.
Latrell, personagem do filme As Branquelas Crédito: Reprodução/Columbia Pictures
O filme, lançado em 2004, fez bastante sucesso e é lembrado por fãs até o dia de hoje. "Terry, você ouviu algo sobre a sequência de As Branquelas com os irmãos Wayans?" questionou uma fã por telefone durante o programa.
"Na verdade, eu estive com o Shawn [Wayans] e ele está tipo 'cara, vamos fazer, vamos entrar nessa'", afirmou Terry Crews.
Em seguida, o ator, que também é conhecido por ter interpretado o personagem Julius em Todo Mundo Odeia o Chris, brincou: " [o filme foi lançado] 15 anos atrás! Estou me mantendo em forma apenas para este filme! Estou esperando há 15 anos para fazer As Branquelas 2".

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