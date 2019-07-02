'As Branquelas 2': Terry Crews abre o jogo sobre novo filme

Terry Crews afirmou em entrevista ao Watch What Happens Live with Andy Cohen na noite do último domingo, 30, a possibilidade de uma sequência da comédia O atorafirmou em entrevista ao Watch What Happens Live with Andy Cohen na noite do último domingo, 30, a possibilidade de uma sequência da comédia As Branquelas

Latrell, personagem do filme As Branquelas Crédito: Reprodução/Columbia Pictures

O filme, lançado em 2004, fez bastante sucesso e é lembrado por fãs até o dia de hoje. "Terry, você ouviu algo sobre a sequência de As Branquelas com os irmãos Wayans?" questionou uma fã por telefone durante o programa.

"Na verdade, eu estive com o Shawn [Wayans] e ele está tipo 'cara, vamos fazer, vamos entrar nessa'", afirmou Terry Crews.