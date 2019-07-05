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'As Branquelas': Marlon Wayans desmente Terry Crews sobre novo filme

Ator foi à web para esclarecer os rumos de um possível novo filme
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2019 às 11:28

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 11:28

Crédito: Reprodução/Divulgação
O ator Marlon Wayans, um dos protagonistas do filme As Branquelas ao lado de seu irmão, Shawn Wayans, usou seu perfil no Instagram para esclarecer as recentes declarações dadas por Terry Crews de que uma sequência do filme, As Branquelas 2, poderia acontecer em breve.
Marlon publicou uma foto sua caracterizado como a personagem Tiffany em um momento constrangedor do filme na noite da última quarta-feira, 3, para explicar a situação.
> Aline Riscado está namorando ator de "As Branquelas", diz colunista
"A minha cara quando Terry Crews diz ao mundo que As Branquelas 2 está acontecendo, mas ainda não temos um acordo em vigor... Agora todos os fãs do mundo enviam mensagens animados: 'É verdade?!'. Bem... Não! Ainda não. Oh, Terry", escreveu Marlon.
Terry Crews respondeu o colega em um comentário na postagem: "Desculpe, cara! Só estarei pronto quando você estiver".
As Branquelas vai ter uma continuação?
A possibilidade de uma sequência da comédia As Branquelas veio à tona após uma entrevista de Terry Crews ao Watch What Happens Live with Andy Cohen, em que o ator afirmou: "Na verdade, eu estive com o Shawn [Wayans] e ele está tipo 'cara, vamos fazer, vamos entrar nessa'".
Em seguida, Crews, que também é conhecido por ter interpretado o personagem Julius em Todo Mundo Odeia o Chris, brincou: " [o filme foi lançado] 15 anos atrás! Estou me mantendo em forma apenas para este filme! Estou esperando há 15 anos para fazer As Branquelas 2!".

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