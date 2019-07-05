'As Branquelas': Marlon Wayans desmente Terry Crews sobre novo filme

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Marlon publicou uma foto sua caracterizado como a personagem Tiffany em um momento constrangedor do filme na noite da última quarta-feira, 3, para explicar a situação.

"A minha cara quando Terry Crews diz ao mundo que As Branquelas 2 está acontecendo, mas ainda não temos um acordo em vigor... Agora todos os fãs do mundo enviam mensagens animados: 'É verdade?!'. Bem... Não! Ainda não. Oh, Terry", escreveu Marlon.

Terry Crews respondeu o colega em um comentário na postagem: "Desculpe, cara! Só estarei pronto quando você estiver".

As Branquelas vai ter uma continuação?

A possibilidade de uma sequência da comédia As Branquelas veio à tona após uma entrevista de Terry Crews ao Watch What Happens Live with Andy Cohen, em que o ator afirmou: "Na verdade, eu estive com o Shawn [Wayans] e ele está tipo 'cara, vamos fazer, vamos entrar nessa'".