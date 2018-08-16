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ENTREVISTA

Ariana Grande canta músicas do novo álbum no 'Carpool Karaoke'

Apresentador James Corden carregou cantora nas costas para levá-la a uma loja do Starbucks
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 19:03

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 19:03

Ariana Grande e James Corden no Carpool Karaoke Crédito: Reprodução/Youtube
Ariana Grande soltou a voz no quadro "Carpool Karaoke", durante o programa de James Corden, na rede de televisão CBS. O apresentador leva personalidades em um carro para cantar enquanto dirige.
Ambos se divertiram em Los Angeles, cantando músicas do novo álbum Sweetener. Sucessos do repertório dela, como Dangerous Woman, God is a Woman, Side to Side fizeram parte da cantoria.
Ariana contou que, quando pequena, adorava imitar cantoras como Celine Dion, Beyoncé e Mariah Carrey. Ao longo do bate-papo, ela achou graça com o fato de os fãs acreditarem que a cantora gosta de ser carregada no colo.
"Havia uma foto minha sendo carregada pelo meu gerente de turnê porque eu tinha acabado de gravar um vídeo em sapatilhas. Como se meus dedos estivessem sangrando. Eu estava com dor", revela.
Aproveitando a oportunidade, James carregou a estrela nas costas para tomar um café em uma unidade da Starbucks.
No perfil oficial do Twitter, Ariana teceu elogios ao apresentador. A cantora já participou do "Carpool Karaoke" em agosto de 2017.

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