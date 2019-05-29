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Apresentador que mandava matar por audiência vira série da Netflix

'Bandidos na TV' conta história de Wallace Souza, que chegou a ser deputado federal

Publicado em 

29 mai 2019 às 19:46

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 19:46

29/05/2019 - Série Bandidos na TV estreia no Netflix. Com mortes encomendadas, Wallace Souza era um sucesso e garantia a liderança na audiência com seu programa policial Crédito: Reprodução/Netflix
A Netflix lança nesta sexta-feira, 31, a série Bandidos na TV (Killer Ratings), documentário que conta a história do apresentador brasileiro Wallace Souza, acusado de ordenar assassinatos para esquentar sua própria programação. Com direção do britânico Daniel Bogado, a série tem sete episódios, que serão disponibilizados ao mesmo tempo na plataforma.
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Wallace Souza foi apresentador do Canal Livre, programa de TV transmitido por dez anos em Manaus, que abordava principalmente crimes, como assassinatos e tráfico de drogas. Durante o período, foi eleito deputado estadual pelo PP de Amazonas.
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Em 2008 surgiram suspeitas de que Wallace Souza tinha envolvimento com o crime que dizia combater. Moa, como era conhecido o ex-policial militar Moacir Jorge Pereira da Costa, denunciou a existência de uma quadrilha comandada por Souza e seu filho, Raphael. A gangue estaria envolvida na morte de traficantes e, segundo testemunhas, Souza encomendava alguns assassinatos para aumentar a audiência do programa. Wallace Souza morreu em 2010, vitimado por uma parada cardíaca.

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