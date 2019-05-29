Apresentador que mandava matar por audiência vira série da Netflix

29/05/2019 - Série Bandidos na TV estreia no Netflix. Com mortes encomendadas, Wallace Souza era um sucesso e garantia a liderança na audiência com seu programa policial Crédito: Reprodução/Netflix

A Netflix lança nesta sexta-feira, 31, a série Bandidos na TV (Killer Ratings), documentário que conta a história do apresentador brasileiro Wallace Souza, acusado de ordenar assassinatos para esquentar sua própria programação. Com direção do britânico Daniel Bogado, a série tem sete episódios, que serão disponibilizados ao mesmo tempo na plataforma.

Wallace Souza foi apresentador do Canal Livre, programa de TV transmitido por dez anos em Manaus, que abordava principalmente crimes, como assassinatos e tráfico de drogas. Durante o período, foi eleito deputado estadual pelo PP de Amazonas.