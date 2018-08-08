Apresentação do Abba The Show é cancelada em Vitória

Integrantes do Abba The Show, superprodução em tributo a banda sueca Crédito: Divulgação

Não vai ser desta vez que Vitória receberá o "Abba The Show". Nesta terça-feira (7), o produtor responsável pela vinda do grupo cover do Abba ao Espírito Santo, Flávio Salles, divulgou um comunicado cancelando a apresentação marcada para este sábado (11), no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira.

"Lamentamos informar que está cancelada a apresentação musical do ABBA - THE SHOW, que seria realizada no dia 11 de agosto de 2018, em Vitória-ES, sem definição de futura data ou local por motivos de força maior", limitou-se a dizer o produtor, no comunicado sobre a motivação do cancelamento.

Segundo o informe enviado por e-mail, todos os ingressos serão ressarcidos a partir de sexta-feira (10). As compras parceladas (com ou sem juros) serão estornadas em uma única vez e, se houver parcelas a vencer, serão antecipadas na mesma fatura em que ocorrer a devolução.

Para quem comprou pelos sites, as compras serão estornadas a partir da solicitação que deverá ser realizada no atendimento de cada website ( www.ticmix.com.br www.flaviosalles.clubedevantagens.net.br/loja ).

Quem adquiriu as entradas num dos pontos de venda físicos (Escritório Flávio Salles Produções, Acesso VIP, Mestre Cervejeiro, Papelaria Mister Paper e Vox Music), deve enviar um e-mail para [email protected] com os seguintes dados: Nome completo, telefone, CPF do titular da compra, senha da compra (sequência de 19 números que estão no canhoto do ingresso), nome do banco, agência, conta corrente e foto do ingresso.

"O estorno será realizado em até 30 dias úteis, a contar do envio dos dados. Lembramos que o prazo só será válido caso todos os dados estejam completos e corretos", diz o comunicado.

Confira abaixo o material enviado pela produtora

Comunicado de cancelamento da apresentação do Abba The Show, em Vitória Crédito: Divulgação/Flávio Salles Produções

O grupo esteve no último domingo (5), no "Domingão do Faustão", na TV Gazeta, e já dava sinais do cancelamento do show no ES. Durante o anúncio das apresentações pelo país, a Capital capixaba não foi mencionada na agenda do grupo.

O Abba The Show é uma superprodução que homenageia o quarteto sueco, por meio da banda cover Waterloo, mas sem a presença de nenhum dos integrantes originais. A banda é formada por alguns músicos que acompanharam o Abba em gravações, como Ulf Andersson e Jane Schaffer.

ALANIS





Na época, o produtor disse que a equipe da canadense desistiu da turnê no Brasil por conta da instabilidade que a greve dos caminhoneiros gerou. "Os empresários dela no país adiantaram que vão remarcar a turnê para novembro deste ano ou maio do ano que vem. Isso porque setembro e outubro de 2018 já estão reservados para outros espetáculos", detalha.