Após 14 anos, Java Roots volta aos palcos com sucessos e em nova fase

Java Roots: Anderson Ventura, Junior Bocca, Anderson Xuxinha, Thiago Andrich e Marcello Lindgren Crédito: Bruno Leão

Java Roots nasceu de uma temporada de boa safra de músicos do Espírito Santo, que saíram da década de 90 prontos para apresentar o próprio trabalho para o Brasil e mundo. A banda, que volta aos palcos nesta sexta-feira (21) no Spirito Jazz, na Praia do Canto, em Vitória, "entrou de férias coletivas" - como brinca o vocalista do grupo, Anderson Ventura - em 2004 e agora, depois de um pocket show na Rua da Lama, decidiu reapresentar sucessos e outras canções autorais num espetáculo que pode ser o primeiro de uma nova era do reggae do Estado.

Anderson, o Chocolate do Java Roots, destaca que o grupo vai apresentar os dois lados da banda com as novas influências que os integrantes têm. "A banda está com um quê de rock que talvez não tinha no passado e, embora não vamos deixar de apresentar os sucessos, vamos mostrar todo o som que fazíamos e que, às vezes, não era mostrado nos shows", frisa ele, que adianta que "1000 m/s", "Os Anjos", "Na Jornada" e "Além da Física" estarão no repertório.

A gente brinca que não vai voltar porque nunca paramos Anderson Ventura, o Chocolate, vocalista da banda Java Roots

O vocalista comenta que a banda não quis acabar e que não foi, oficialmente, dada uma pausa na época em que eles pararam de se apresentar pelo Espírito Santo. "Foi algo natural. A gente não oficializou nada. Fomos parando porque éramos muito jovens. Cada um foi se formando, queria trabalhar na área... E cada um construiu uma carreira diferente", pontua.

Anderson revela que a vontade de fazer esse show surgiu após uma apresentação pequena que a banda fez durante o projeto Som de Fogueira, que acontece semanalmente na Rua da Lama, em Jardim da Penha, fruto da iniciativa do empresário Diogo Cypriano.

"Nós fizemos o pocket show lá e, depois disso, várias pessoas vieram falar com a gente sobre um possível show. Muita gente pedindo nossos sucessos e a gente percebeu que estavam com saudades. Então, nos programamos e pensamos nessa apresentação", conclui.

AGENDA DE SHOWS

A banda não tem, ainda, uma agenda de shows formada para os próximos meses, mas Chocolate não descarta a possibilidade de isso acontecer. É que, depois desse novo show na Praia do Canto, em Vitória, os integrantes devem se reunir para fazerem o saldo da nova apresentação. "Nós vamos conversar e pesar. Mas é certo que, ao menos uma vez por ano, vamos para o palco para nos divertirmos e fazermos o público se divertir com a gente", adianta.

O vocalista garante que foram preparadas 2h10 aproximadamente de show e afirma que, batizada de "Elétrico e Pulsante", a apresentação é para que as pessoas fiquem à vontade para dançar. "Nós sempre fazíamos shows em lugares que não eram muito bons para quem gosta de dançar. Então, dessa vez, escolhemos um espaço bacana e um repertório que também será para isso", finaliza.

SERVIÇO

Java Roots - Elétrico e Pulsante

Onde: Spirito Jazz (Via Cruzeiro Mall - R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória)

Quando: sexta-feira (21), a partir das 21h



