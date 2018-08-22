Antônio Fagundes faz rir com 'Baixa Terapia'

Imagine a cena: três casais chegam para uma sessão de terapia, cada um em um momento, mas descobrem que a psicóloga não apareceu e que os seis envolvidos terão que conduzir a sessão em grupo, sozinhos. Com direito a café, água e (bastante) uísque. Daí em diante, surgem queixas, confissões, suspeitas, revelações, tudo da forma mais escrachada possível.

O roteiro descrito acima é o da peça Baixa Terapia, encabeçada por Antonio Fagundes, que chega a Vitória no próximo final de semana, para três apresentações no Sesc Glória. Além de Antonio, integram o elenco Mara Carvalho, Bruno Fagundes, Alexandra Martins, Fábio Espósito e Ilana Kaplan, que encenam diálogos ácidos e bastante divertidos.

Tem um pouquinho de cada um de nós e do público em geral na peça. A plateia se identifica com as situações engraçadas, diz Fagundes, em entrevista por telefone ao Gazeta Online.

Ao final do espetáculo, o elenco participa de uma conversa informal com a plateia, falando mais sobre a produção da peça. Confira o bate-papo com a reportagem:

Tem um pouco das experiências de vocês nesses personagens?

Eu acho que tem de todo o público. Não só as nossas, mas de todos, em geral mesmo. A peça está em cartaz há quase um ano e meio, já foi assistida por cerca de 150 mil espectadores, e já deu para perceber nesse período que a plateia inteira se identifica muito com as situações engraçadas que são expostas ali. Para se ter uma ideia, dia desses no camarim elencamos 25 temas importantes das relações interpessoais que a peça aborda, sempre de uma forma muito engraçada.

Você tem seu filho, sua esposa e sua ex integrando o elenco. É mais fácil trabalhar em um ambiente assim, familiar?

As pessoas sempre perguntam isso, o que me faz achar que deveria ser difícil (risos). Mas no nosso caso, demos muita sorte. Nos damos muito bem, essa temporada tem sido maravilhosa. Estamos há quase um ano e meio ou dois juntos, viajando o Brasil, passamos muito tempo juntos. Além de ser uma família unida, formada por pessoas que se gostam, todos são excelentes profissionais. Quem viu a peça no início e voltou para ver outra vez sempre comenta que todos vêm melhorando ao longo do tempo.

E como é trabalhar com o filho nos palcos. Vocês já deram vida a outros textos mais densos. Com comédia é diferente?

Pois é, os dois outros textos (Tribos e Vermelho) até tinham um certo humor, mas não eram comédia como essa. Tem sido um teste bom para o Bruno. É difícil fazer comédia, digo que não tem coisa mais difícil do que fazer um público rir por uma hora e meia sem parar. É a primeira vez que o vejo fazendo comédia no palco.

E como é a sua relação com o teatro?

Eu gosto de dizer que o teatro é a pátria do ator. É no teatro que nós erramos, que nós alçamos voos, que ousamos, arriscamos. Além de tudo, o teatro permite que a gente aprofunde o trabalho. Nenhum outro veículo permite que o ator aprofunde seu trabalho como o teatro permite. Com Baixa Terapia, por exemplo, já passamos das 200 apresentações. São 200 vezes que fizemos esse texto para plateias diferentes... Fizemos nos Estados Unidos, agora vamos para Portugal... Outros veículos não permitem que você explore tanto tempo o mesmo texto como o teatro.

E quais os seus planos atuais, além do teatro?

Ainda temos uma longa temporada com o Baixa Terapia pela frente. Vamos voltar para São Paulo com a peça a partir do dia 19 de janeiro, tenho uma série já gravada pela Globo, que vai estrear no começo de 2019 também. Mas também quero continuar produzindo cinema no ano que vem, já estou com um roteiro finalizado.

Baixa Terapia

Elenco: Antonio Fagundes, Mara Carvalho, Alexandra Martins, Ilana Kaplan, Fabio Espósito e Bruno Fagundes.

Quando: Sábado (25), às 18h e às 21h, e domingo (26), às 17h.

Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 140 (inteira/ plateia), R$ 70 (meia/plateia), R$ 120 (inteira/mezanino), R$ 60 (meia/mezanino), R$ 100 (inteira/ balcão), R$ 50 (meia/balcão).