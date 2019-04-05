Home
>
Cultura
>
Anitta fala de seu novo e mais ambicioso projeto, o álbum visual 'Kisses'

Anitta fala de seu novo e mais ambicioso projeto, o álbum visual 'Kisses'

Com lançamento nesta sexta, 5, projeto cantado em três línguas traz 10 músicas e parcerias com Caetano Veloso e Snoop Dogg