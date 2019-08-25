'Anitta Entrou no Grupo' chega a 2ª temporada. Confira os convidados

Anitta Entrou no Grupo". Com essa mensagem, começou uma coletiva por WhatsApp para a Malandra falar sobre a segunda temporada de seu programa no Multishow , que estreia nesta terça-feira (20), às 20h30. No meio de 30 jornalistas, loucos para saber o que ela traz de novo nesta temporada, Anitta escolhia as respostas e respondia por áudio.

Serão cinco episódios para animar as terças-feiras do canal ao som de ritmos variados. Sobre a dinâmica, Anitta já começou dizendo que queria mudar a cara do projeto, mas o Multishow preferiu manter a fórmula onde artistas cantam músicas de outros, ao vivo e no improviso.

Anitta em foto de divulgação do programa Crédito: Juliana Coutinho / Multishow

Só para se ter uma ideia, imagine Elba Ramalho cantando "Vai, Malandra" ou Melin soltando a voz nas letras do É o Tchan? Isso é só um pouco do que aguarda a segunda temporada.

"Inclusive, eu tinha falado com o Multishow que eu queria que, a cada ano, o programa de um jeito. Tinha sugerido mudar o programa completamente e não ter nada a ver com o feito no ano passado. Só que eles amaram como foi a última edição, que deu muita audiência, e pediram para repetir", explica.

Apesar do formato, o programa traz novidades. Uma dela é o Inbox, cabine digital de onde David Brazil receberá artistas e influenciadores que vão interagir diretamente com o público de casa por meio de uma live no Música Multishow, no YouTube. "Será um formato inédito, onde estaremos ao vivo na TV e no digital de forma integrada. A live trará um tema a cada semana e será completamente integrado à dinâmica da televisão", conta.

"O cenário vai ser bem diferente porque o Multishow mudou de lugar. É um estúdio gigante. Ele segue com a mesma referência e identidade, mas está maior e com mais elementos, trazendo essa outra bolha (o live) dentro do grupo", detalha.

Outra novidade é a presença do "Painitto". Em todos os episódios, ele e Victor Sarro serão os assistentes de palco de Anitta. "Na verdade, trazer meu pai foi ideia para outro programa, caso eles quisessem mudar tudo. Apesar de não deixarem mudar o programa, eles adoraram a ideia de trazer meu pai e pediram se eles podiam roubar essa ideia e colocar meu pai de assistente no 'Anitta Entrou no Grupo", diz.

"Falei que tudo bem. O povo está gostando dele, é uma comédia. Às vezes, ele fala umas merdas, mas se ele falar, ao vivo, eu dou um corte nele e tá tudo certo", completa.

CONVIDADOS

É o Tchan e Melim são as atrações musicais da estreia, enquanto Nicole Bahls, Monique Alfradique, Blogueirinha e Gkay são os primeiros convidados da live comandada por David Brazil no Música Multishow, diretamente do Inbox.

"A seleção dos convidados foi bem diferente da outra. Vocês vão ouvir convidados que um não tem nada a ver com o outro. Será bem engraçado. A ideia que falo com os artistas é que não levem tão a sério, que não queiram fazer tão perfeito. A ideia do programa é sempre se divertir, como se fosse uma festa na minha casa, onde as pessoas acompanham pelos Stories", destaca a Poderosa.

Assim, depois da batalha de É o Tchan e Melin, Ferrugem e Kevinho se enfrentam no segundo programa. Elba Ramalho e Ludmilla estarão no terceiro episódio. "Os outros dois programas será surpresa. Num deles, o Léo Santana já confirmou", disse Anitta, tentando manter mistério.

Lembrando que quem vai escolher o que cada um vai cantar é a audiência. "O público que escolhe o futuro do programa. Por isso que, normalmente, os artistas ficam apavorados porque o programa começa sem eles terem certeza do que vão cantar ainda. Só se sabe na hora".