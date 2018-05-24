Anitta e Felipe Neto se destacam no prêmio MTV MIAW; veja os vencedores

Gravado nesta quarta-feira, 23, o prêmio MTV MIAW já teve os vencedores divulgados. O programa completo da premiação vai ao ar nesta quinta-feira, 24, às 22 horas na MTV ou na MTV Play.
A premiação tinha 28 categorias das mais variadas, entre pet do ano, crush do ano, aposta digital e #Prestatenção.
O youtuber Felipe Neto e a cantora Anitta foram os mais premiados: cada um levou três troféus. Ela liderava as indicações e venceu como Artista Musical, Hino do Ano (com "Vai, Malandra") e Feat do Ano (com "Downtown").
Já Felipe ficou com Ícone MIAW, Paródia do Ano e YouTube do Ano. O youtuber, entretanto, foi vaiado ao receber o prêmio principal. Confira abaixo a lista dos vencedores
Ícone Miaw
Anitta
Felipe Neto (Vencedor)
MC Kevinho
KondZilla
Neymar
Pabllo Vittar
Nego do Borel
Whindersson Nunes
Super Squad
Felipe Neto (Vencedor)
MC Kevinho
KondZilla
Neymar
Pabllo Vittar
Nego do Borel
Whindersson Nunes
Super Squad
Christian Figueiredo & Mauro Nakada & T3ddy
Felipe Neto & Luccas Neto & Bruno Correa
Tata Estaniecki & Niina Secrets & Mari Saad
Júlio Cocielo & Igão Underground & Muca Muriçoca & Lucas Inutilismo
MC Kevinho & Dani Russo & Mitico
Whindersson Nunes & Tirullipa & Carlinhos Maia (Vencedor)
Antonio Tabet & Fábio Porchat & Gregório Duvivier & João Vicente
Rezendeevil & Bibi Tatto & Adriano Flores & Pedro Montanari
Crush do Ano
Felipe Neto & Luccas Neto & Bruno Correa
Tata Estaniecki & Niina Secrets & Mari Saad
Júlio Cocielo & Igão Underground & Muca Muriçoca & Lucas Inutilismo
MC Kevinho & Dani Russo & Mitico
Whindersson Nunes & Tirullipa & Carlinhos Maia (Vencedor)
Antonio Tabet & Fábio Porchat & Gregório Duvivier & João Vicente
Rezendeevil & Bibi Tatto & Adriano Flores & Pedro Montanari
Crush do Ano
Caio Castro
Iza
Jerry Smith
Jojo Maronttinni
MC Kevinho
Marina Ruy Barbosa
Paola Antonini
Rafael Uccman (Vencedor)
Vício do Ano
Iza
Jerry Smith
Jojo Maronttinni
MC Kevinho
Marina Ruy Barbosa
Paola Antonini
Rafael Uccman (Vencedor)
Vício do Ano
Lust for LDRV
South America Memes (Vencedor)
Miga, sua loca
Instasurreal
Alfinetei
Choque de Cultura
Passinho Viral
South America Memes (Vencedor)
Miga, sua loca
Instasurreal
Alfinetei
Choque de Cultura
Passinho Viral
Fit Dance - Vai, Malandra (Anitta)
Fe Escarião - Joga Bunda (Aretuza FT. Pabllo Vittar FT. Gloria Groove) (Vencedor)
Lucas Hive - Bumbum de Ouro (Gloria Groove)
Gemeas.com - Olha a exposão (MC Kevinho)
Mete Dança - Bum Bum Tam Tam (MC Fioti)
Oi, Meninas
Fe Escarião - Joga Bunda (Aretuza FT. Pabllo Vittar FT. Gloria Groove) (Vencedor)
Lucas Hive - Bumbum de Ouro (Gloria Groove)
Gemeas.com - Olha a exposão (MC Kevinho)
Mete Dança - Bum Bum Tam Tam (MC Fioti)
Oi, Meninas
Bianca Andrade (Boca Rosa)
Flavia Pavanelli (Vencedor)
Niina Secrets
Nah Cardoso
Manu Gavassi
Insta BR
Flavia Pavanelli (Vencedor)
Niina Secrets
Nah Cardoso
Manu Gavassi
Insta BR
Anitta
Bruna Marquezine
Giovanna Ewbank
Hugo Gloss (Vencedor)
Marina Ruy Barbosa
Neymar
Pabllo Vittar
Selfie do Ano
Bruna Marquezine
Giovanna Ewbank
Hugo Gloss (Vencedor)
Marina Ruy Barbosa
Neymar
Pabllo Vittar
Selfie do Ano
Anitta FT. Bob Esponja
Cocielo FT. Whindersson FT. Tata FT. Luisa Sonza (Vencedor)
Neymar FT. Thiaguinho
Pabllo Vittar
Sasha FT. Bruno Montaleone
Giovanna Ewbank FT. Bruno Gagliasso
Shade do Ano
Cocielo FT. Whindersson FT. Tata FT. Luisa Sonza (Vencedor)
Neymar FT. Thiaguinho
Pabllo Vittar
Sasha FT. Bruno Montaleone
Giovanna Ewbank FT. Bruno Gagliasso
Shade do Ano
Fifth Harmony vs Camila Cabello
Jelena (Justin Bierber e Selena Gomez) vs Mãe da Selena
Katy Perry vs Taylor Swift (Vencedor)
Neymar vs Chris Brown
Raissa vs Gabi Prado
Meme do Ano
Jelena (Justin Bierber e Selena Gomez) vs Mãe da Selena
Katy Perry vs Taylor Swift (Vencedor)
Neymar vs Chris Brown
Raissa vs Gabi Prado
Meme do Ano
GIFS Gretchen
Gemidão do Zap
Se juntas já causa
Que tiro foi esse? (Vencedor)
Menino do Acre
Paródia do Ano
Gemidão do Zap
Se juntas já causa
Que tiro foi esse? (Vencedor)
Menino do Acre
Paródia do Ano
Desce no Butantã - Júlio Cocielo
Dez Pras Cinco - Kéfera Buchmann e Felipe Castanhari
Na Sua Cara - Whindersson Nunes
Rebuliço - Felipe Neto (Vencedor)
Só da Tu - Banda A Favorita
Gamer do Ano
Dez Pras Cinco - Kéfera Buchmann e Felipe Castanhari
Na Sua Cara - Whindersson Nunes
Rebuliço - Felipe Neto (Vencedor)
Só da Tu - Banda A Favorita
Gamer do Ano
AuthenticGames
Baixa Memória
Bibi Tatto
Am3nic (Vencedor)
Malena
YouTube do Ano
Baixa Memória
Bibi Tatto
Am3nic (Vencedor)
Malena
YouTube do Ano
Choque de Cultura
Dani Russo
Felipe Neto (Vencedor)
Júlio Cocielo
KondZilla
LubaTV
Porta dos Fundos
Whindersson Nunes
Aposta Digital
Dani Russo
Felipe Neto (Vencedor)
Júlio Cocielo
KondZilla
LubaTV
Porta dos Fundos
Whindersson Nunes
Aposta Digital
Lucas Inutilismo
Nataly Neri
Marina Morena
Phellyx
Blogueirinha de Merda (Vencedor)
Becca Pires
Fandom do Ano
Nataly Neri
Marina Morena
Phellyx
Blogueirinha de Merda (Vencedor)
Becca Pires
Fandom do Ano
Anitters (Anitta)
Beliebers (Justin Bieber)
BTS Army (BTS) (Vencedor)
Camilizers (Camila Cabello)
Lovatics (Demi Lovato)
Selenators (Selena Gomez)
Sheerios (Ed Sheeran)
Vittalovers (Pabllo Vittar)
Pet do Ano
Beliebers (Justin Bieber)
BTS Army (BTS) (Vencedor)
Camilizers (Camila Cabello)
Lovatics (Demi Lovato)
Selenators (Selena Gomez)
Sheerios (Ed Sheeran)
Vittalovers (Pabllo Vittar)
Pet do Ano
Batman (Demi Lovato)
Piggggy (Miley Cyrus)
Nugget (Katy Perry)
Olivia (Taylor Swift)
Lagosta (Júlio Cocielo e Tata Estaniecki) (Vencedor)
Thor (Gracyanne Barbosa e Belo)
Tufo (Tatá Werneck)
Série do Ano
Piggggy (Miley Cyrus)
Nugget (Katy Perry)
Olivia (Taylor Swift)
Lagosta (Júlio Cocielo e Tata Estaniecki) (Vencedor)
Thor (Gracyanne Barbosa e Belo)
Tufo (Tatá Werneck)
Série do Ano
Perrengue
Game of Thrones
La Casa de Papel (Vencedor)
Borges
The Big Bang Theory
Melhor Reality
Game of Thrones
La Casa de Papel (Vencedor)
Borges
The Big Bang Theory
Melhor Reality
De Férias com o Ex Brasil (Vencedor)
MasterChef Brasil
Keeping Up with the Kardashians
Are You the One? Brasil
Catfish BR
RuPaul's Drag Race
Artista Musical
MasterChef Brasil
Keeping Up with the Kardashians
Are You the One? Brasil
Catfish BR
RuPaul's Drag Race
Artista Musical
Alok
Anavitória
Anitta (Vencedor)
Iza
MC Kevinho
Ludmilla
Nego do Borel
Pabllo Vittar
Clipe do Ano
Anavitória
Anitta (Vencedor)
Iza
MC Kevinho
Ludmilla
Nego do Borel
Pabllo Vittar
Clipe do Ano
Vai. Malandra - Anitta, Mc Zaac, Maejor ft. Tropkillaz & DJ Yuri Martins
Big Jet Plane - Alok & Mathieu Koss
Flutua - Johnny Hooker (part. Liniker) (Vencedor)
Milk & Honey - Tropkillaz ft. Aloe Blacc
AMADMOL Projota
Hino do Ano
Big Jet Plane - Alok & Mathieu Koss
Flutua - Johnny Hooker (part. Liniker) (Vencedor)
Milk & Honey - Tropkillaz ft. Aloe Blacc
AMADMOL Projota
Hino do Ano
Vai Malandra - Anitta, Mc Zaac, Maejor ft. Tropkillaz & DJ Yuri Martins (Vencedor)
Que Tiro Foi Esse - Jojo Maronttinni
Pesadão - IZA (part. Marcelo Falcão)
Rabiola - MC Kevinho
Contatinho - Nego do Borel e Luan Santana
Deixe-me Ir - 1Kilo (Baviera, Knust & Pablo Martins)
Hit Internacional
Que Tiro Foi Esse - Jojo Maronttinni
Pesadão - IZA (part. Marcelo Falcão)
Rabiola - MC Kevinho
Contatinho - Nego do Borel e Luan Santana
Deixe-me Ir - 1Kilo (Baviera, Knust & Pablo Martins)
Hit Internacional
Look What You Made Me Do - Taylor Swift
God's Plan Drake
Havana - Camila Cabello ft. Young Thug (Vencedor)
Machika - J. Balvin, Jeon, Anitta Finesse - Bruno Mars ft. Cardi B
New Rules - Dua Lipa
Bad Liar Selena Gomez
Wild Thoughts - DJ Khaled ft. Rihanna, Bryson Tiller
Feat do Ano
God's Plan Drake
Havana - Camila Cabello ft. Young Thug (Vencedor)
Machika - J. Balvin, Jeon, Anitta Finesse - Bruno Mars ft. Cardi B
New Rules - Dua Lipa
Bad Liar Selena Gomez
Wild Thoughts - DJ Khaled ft. Rihanna, Bryson Tiller
Feat do Ano
Downtown - Anitta & J. Balvin (Vencedor)
Corazón - Maluma ft. Nego do Borel
Joga Bunda - Aretuza Lovi, Pabllo Vittar e Gloria Groove
Ta Tum Tum - Kevinho e Simone & Simaria
River - Eminem ft. Ed Sheeran
Hino de Karaokê
Corazón - Maluma ft. Nego do Borel
Joga Bunda - Aretuza Lovi, Pabllo Vittar e Gloria Groove
Ta Tum Tum - Kevinho e Simone & Simaria
River - Eminem ft. Ed Sheeran
Hino de Karaokê
Amar, Amei - MC Don Juan
Envolvimento - MC Loma e as Gêmeas Lacração (Vencedor)
Acordando o Prédio - Luan Santana
Regime Fechado - Simone & Simaria
Transplante - Marília Mendonça (part. Bruno e Marrone)
Explosão K-Pop
Envolvimento - MC Loma e as Gêmeas Lacração (Vencedor)
Acordando o Prédio - Luan Santana
Regime Fechado - Simone & Simaria
Transplante - Marília Mendonça (part. Bruno e Marrone)
Explosão K-Pop
BTS (Vencedor)
Super Junior
EXO
Girls Generation
Big Bang
#Prestatenção
Super Junior
EXO
Girls Generation
Big Bang
#Prestatenção
ABRONCA
Baco Exu do Blues
IZA
Clau
Froid
Gabriel Elias
Jão (Vencedor)
Zeeba
Beat BR
Baco Exu do Blues
IZA
Clau
Froid
Gabriel Elias
Jão (Vencedor)
Zeeba
Beat BR
Nós Dois - Class A
Pantera Negra Emicida
Uma Noite a Toa - Haikaiss ft. 1Kilo
Coração de Aço Hungria (Vencedor)
Lalá - Karol Conka
AMADMOL Projota
Fogo em Mim - Rico Dalasan ft. Mahal Pita
Afro Rep - Rincon Sapiência
Prêmio Transforma Miaw
Pantera Negra Emicida
Uma Noite a Toa - Haikaiss ft. 1Kilo
Coração de Aço Hungria (Vencedor)
Lalá - Karol Conka
AMADMOL Projota
Fogo em Mim - Rico Dalasan ft. Mahal Pita
Afro Rep - Rincon Sapiência
Prêmio Transforma Miaw
Marielle Franco