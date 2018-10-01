Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rainha do rádio

Angela Maria foi a matriz de todas as vozes de uma geração

Cantora que moldou de Elis Regina a Ney Matogrosso cantava cada frase com uma verdade incontestável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 12:35

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 12:35

A matriz de todas as vozes. O efeito Angela Maria na história da música brasileira foi avassalador a partir do momento em que a Radio Mayrink Veiga, em um primeiro momento, e a Rádio Nacional logo depois passaram a propagar sua voz pelas casas do País. A Era do Rádio pulsava em alto volume e as vozes de Angela e Cauby naqueles meados da década de 1940 seriam definidoras de um canto que moldaria as gerações seguintes.
. Crédito: Gabriel Cardoso/Reprodução/Instagram @gabrielcardosofoto
As entrevistas com cantoras e cantores feitas por anos e os ofícios de biógrafo atestam um fato. Angela Maria foi a conversão, o susto, o primeiro arrebatamento de todas as intérpretes que mais tarde criariam suas próprias escolas. Elis Regina a imitava na juventude, e levou os trinados e a empostação logo para seu primeiro disco, Viva a Brotolândia. Gal e Bethânia a conheceram na mesma época e da mesma forma. Sua matriz transbordou ao gênero e os homens também a adotaram. Ney Matogrosso, Milton Nascimento, Caetano Veloso. Ser invadido por Angela não era necessariamente cantar empostado, mas deixar-se invadir por uma interpretação de entrega que nem a dinamitação do canto grande promovida pela bossa nova venceria.
Os anos trariam novas referências, mas nenhuma contornaria a contaminação empírica à qual qualquer voz emitida para cantar em português estaria exposta. Em 1955, seu disco seminal, A Rainha Canta, mesmo sob a limitação técnica da época, trazia um timbre que transpassava famílias reunidas nas salas de casa, em torno dos aparelhos. Angela tinha em apenas uma canção a ternura e a força.
'Escuta', uma das interpretações que a firmava a partir de 55, era uma aula de canto gratuita para quem começava, como Elis, a se aventurar. Era a doçura exausta da mulher dominada pelo cansaço diante do amor que não será seu para que tudo termine em um vibrato de desabafo longo e cortante.
Mil anos se passaram e Angela, em 2017, gravou um álbum com músicas de Roberto e Erasmo Carlos. Sua voz já tinha o peso da vida interpretada na realidade, a glória e o sofrimento, os amores e as perdas de muitos homens. As letras de Roberto e Erasmo eram os últimos veículos de sentimentos que a alimentaram por uma vida. "Preciso lembrar que eu existo, que eu existo..." "Por que me arrasto a seus pés, por que me dou tanto assim..." "Já está chegando a hora de ir, venho aqui me despedir e dizer... O meu coração aqui vou deixar, não ligue se acaso eu chorar, mas agora, adeus."
Angela, como seu amor maior Cauby Peixoto, partiu íntegra em seu canto e fiel a cada frase de amor que a fez gigante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados