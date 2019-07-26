OUÇA

Andy Grammer acaba de lançar seu quarto álbum. Confira 'NAIVE'

Novo trabalho conta com o single "Dont give up on me", que acaba de bater 100 milhões de streams

Publicado em 26 de julho de 2019 às 14:16 - Atualizado há 6 anos

O cantor americano Andy Grammer Crédito: Instagram/@AndyGrammer

Depois de uma espera com pequenas pitadas do que viria, Andy Grammer lança deu mais novo álbum, o quarto de estúdio. "NAIVE" conta com 13 faixas e já está disponível em todas as plataformas digitais.

Entre as pitadas do que viria, está a faixa "My Own Hero", última divulgada antes do lançamento de "NAIVE". A canção chegou, em junho, junto com um clipe que já conta com quase meio milhão de visualizações.

Além de "My Own Hero", Andy teve o lançamento de "Don't Give Up On Me", que faz parte da trilha sonora do filme "A Cinco Passos de Você". A canção já alcançou 100 milhões de streams, aparecendo no Spotify Viral 50 em vários países e foi adicionada à playlist Today’s Top Hits.

O álbum oferece uma nova profundidade ao seu já profundo repertório de músicas que se concentram no bem do mundo. Como diz Grammer na faixa-título, "Naive", "acho que nos concentramos o tempo todo no veneno e não no remédio".

"Fui rotulado como o cara positivo em toda a minha carreira. E a verdade é que eu sou. Mas o cara positivo é muito mais tridimensional do que o mundo lhe dá crédito. Infelizmente, a palavra positiva vem com o gosto posterior - simples, doce e ‘ingênua’ (Naive em inglês). Para mim, o otimismo é uma guerra que é travada todos os dias. É difícil ficar positivo quando muito à nossa volta é negativo. A palavra positiva para mim parece muito mais rebelde, persistente, heróica. Este álbum explora a história por trás do sorriso. Se é estúpido ver o bem em tudo, então me ajude por favor, para ser ‘NAIVE ‘”, conta Andy.

O nome de Grammer pode parecer novidade para alguns, mas o cantor é multiplatinado e conhecido por músicas como "Keep Your Head Up", seu debut em 2011 - alcançando o 1 º lugar na parada da Billboard New Artist -, "Good To Be Alive (Hallelujah)", de 2015, e "Fresh Eyes", que se tornou um fenômeno global de streaming com mais de 350 milhões de players.

NAIVE

Andy Grammer

13 faixas. S-Curve Records

