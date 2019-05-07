Home
André Prando lança o clipe de "Fantasmas Talvez" em versão acústica

Vídeo lançado nesta terça (7) apresenta nova roupagem para música do álbum "Voador", lançado em dezembro do ano passado