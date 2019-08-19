Andre Galiano lança CD duplo que mistura estilos musicais e nostalgia

Curtir o novo som de Andre Galiano é uma viagem. E ele até gosta que sua música seja interpretada assim. Com o seu disco “25 Miles”, o cantor, produtor, instrumentista e publicitário criou uma espécie de linha do tempo musical onde se apresenta ao completar 25 anos de carreira.

“Este disco é um rock de estrada. Nele, eu estou olhando para o retrovisor, de olho no caminho que percorri. Sigo contemplando as imperfeições, os erros e acertos, todos bem orquestrados ao ponto de permitirem que eu chegasse até aqui. Já estou pensando nos meus próximos 25 anos”, brinca.

Andre Galiano lança 25 Miles Crédito: Divulgação

O disco duplo traz 25 faixas, sendo 18 inéditas e sete versões. Curiosamente, as trilhas foram organizadas a partir da data em que foram escritas pelo cantor entre 2017 e 1993. Andre conta que mergulhou em sua própria seara e lapidou um repertório que preserva uma mistura entre o rock pulsante, a música country e southern soul.

“Revisitar harmonias e melodias foi uma tarefa árdua, mas também muito divertida. Pude viajar no tempo e conversar com uma versão anterior de mim mesmo. Um jovem rapaz e seus desejos, devaneios, batalhas e confusões. Depois de uma aplicada curadoria, consegui elencar as músicas”, relembra.

O disco é repleto de peculiaridades: foi produzido e finalizado em 25 meses. Duplo, contém 25 faixas. A escolha do nome “25 Miles”, ou 25 milhas, em português, é uma unidade de medida equivalente a quilômetros com um significado. Filho de argentino, Andre realizou diversas viagens de carro com o pai da Argentina ao Brasil. Sempre, ao som da trilha sonora escolhida pelo patriarca.

O cantor também é consultor de empresas no Brasil e em países da América Latina. Em constantes pontes áreas, Andre já gravou músicas em saguões de aeroportos e dentro de armário em hotel – durante uma ou outra viagem a trabalho. Atualmente, ele e a família moram em Ribeirão Preto, em São Paulo.

“Quando comecei a pensar no projeto, devo ter olhado mais de 300 músicas. Fui gravando muito no meu estúdio em casa, mas quando tinha oportunidade eu gravava voz no quarto do hotel, dentro do armário, às vezes, de forma bem rudimentar. Quando possível, eu levava microfone e mesa de som nas viagens.”

ORIGEM

Andre é natural de São Paulo e começou a cantar aos 4 anos. Enquanto as outras crianças gostavam de Balão Mágico, ele ouvia Kiss, Michael Jackson e Creedence. Fez aulas de piano, violão, e aos 15, deu início às aulas de guitarra e então começou a compor e a registrar as letras.

O músico e publicitário é plural e apaixonado pelo Heartland Rock, um gênero musical criado na década de 1970 e que alcançou o seu auge na década de 1980 por conta do sucesso comercial de artistas como Bruce Springstenn, Bob Seger, Tom Petty, Eric Clapton e Jhon Mellencamp. Springsteen, inclusive, é sua maior influência.

“Eu era bem novinho quando eu comecei a ouvir ‘Born to Run’, em 84, e isso me marcou profundamente. Era uma época gostosa porque a gente tinha que ficar perto do rádio tentando gravar as músicas que a gente gostava. Não era tão acessível como hoje”, compara.

PRODUÇÃO

Também disponível nas plataformas digitais, “25 Miles” foi gravado pela One Rock e distribuído pela Tratore. “O lado bom da internet é que tudo muito acessível. O lado ruim é que é superficial, ninguém aprofunda. Eu lançar disco duplo numa época em que ninguém está lançando disco pode parecer algo fora de época, mas o intuito é que fique na posteridade”, afirma.

Toda a agressividade do rock pesado e o lirismo das baladas desse CD foram mixadas em Los Angeles, no Estados Unidos, por Eric Greedy, que já trabalhou com gigantes como Ringo Starr, Barbara Streisand e Alice in Chains.

“Tem muito da minha família nesse processo de produção. Algumas músicas foram gravadas no meu estúdio em casa. Se prestar bem atenção, pode até ter vazado a voz ou a risadinha dos meus filhos. O Leonardo, de 5 anos, gravou comigo a faixa ‘Me and My Heroes’. Nem hoje sou tão afinado quanto ele foi na gravação”, cita, orgulhoso, o pai de cinco filhos.

“A minha filha mais velha quer ser atriz, até já compôs música comigo. Não sei se eles seguirão a carreira artística, mas acredito muito em propósito, mais que do que em realização material. Eu acho que quando não tem propósito, não vale a pena o resto. Quero deixar uma plataforma em que eles entendam que vale a pena ir atrás dos sonhos”, analisa.

Agora, o próximo passo de Andre é transformar o novo disco em shows. O lançamento do seu quinto álbum será no dia 30 de agosto em São Paulo. “Música é o meu escape, um ato de realização. Embora eu tenha uma carreira bacana de consultor de empresa, não estaria 100% se eu não tivesse esse escape. Me dedico e me entrego bastante a essa paixão”, ressalta.

25 Miles